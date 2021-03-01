姿治通鑑：久坐少動 臀大肌乏力腰膝受罪

影響髖關節伸展 腰背易勞損

久坐會使髖關節前的髖屈肌群過度活躍，而相對應的拮抗肌（主要是臀大肌）因為交互抑制（reciprocal inhibition）機制，臀大肌會逐漸變虛弱。而坐式生活，只有很少或沒有體能活動的社交生活形態，會令臀大肌長時間處於休息狀態，日積月累下肌肉量會逐步減少，也會導致臀大肌乏力。

臀大肌無力影響髖關節的伸展及外旋，其作為對背部及骨盆區域的主要穩定器，臀大肌無力亦會打亂身體原有的生物力學，導致腰背及膝關節因承受過度壓力，容易勞損及受傷。

當臀大肌缺乏適當的力量去活動髖關節及穩定骨盆，身體會嘗試將臀大肌工作交予腰部肌群。這些額外負擔會使背部豎脊肌和多裂肌等長期處於緊張狀態；而腰部肌肉繃緊無法放鬆的話，容易出現疼痛及腰椎關節僵硬，甚至令骨盆長期處於前傾的狀態，令腰椎的壓力大增。

走動時，在步態循環的承重反應期間（loading response phase），單側腿部開始支撐起全身重量，而髖關節受外來力矩所影響，會傾向於內收及內旋。

臀大肌正是幫助髖關節抗衡這些外來力矩的重要一員，可是當臀大肌乏力，髖關節外旋的力量會減弱，關節處於內收及內旋過多的情况，容易造成膝關節在負重時出現動態外翻（dynamic knee valgus），增加膝關節軟組織如內側韌帶及前十字韌帶等受傷風險。

香港中華基督教青年會設有腰膝關節的物理及運動治療服務，歡迎致電2783 3616查詢。

文：黃鑫威（香港中華基督教青年會物理治療碩士實習生）