按春季節氣調節飲食 驚蟄淡定養肝防外邪

春季頭三個節氣：立春、雨水、驚蟄反映氣候變化。從中醫角度，與健康息息相關。立春日照增長，易肝陽上亢；雨水代表空氣水分增加，寒中有濕；驚蟄是氣溫回升最快的節氣，肝氣旺盛。

了解氣候變化規律，調節生活和飲食，可以防止外邪入侵。

二十四節氣是中國古代人民在2000多年前用來反映氣候、物候而建立，由於一年四季氣候不同，對大地產生的影響也各不相同。春、夏、秋、冬4個季節中，每個季節包括3個月，在此基礎上又按物候變化把二十四節氣分佈在其中，這就方便了農民安排一年農事，了解農作物生長情况。

同樣，人類的生老病死也跟大自然的氣候有密切關係，若能按春生、夏長、秋收、冬藏的四時氣候變化的規律，主動調節自我，保持和自然界的平衡，可防止外邪入侵。

驚蟄將至，我們應如何調適身體配合氣候變化？立春、雨水雖然已過，但香港氣候變化並不明顯，現仍可配合春季節氣養生。

立春 易熱氣咽乾 嗜酸難疏肝

今年公曆2月3日是立春，白晝轉長，日照、降水漸漸增多，氣候轉暖，陽氣向上生發，易使人肝陽上亢而有熱氣現象，也會有口鼻、眼睛、咽乾等徵狀，甚者出現口舌瘡瘍、眼睛發紅等。由於冬季大寒之時，人們習慣了多穿衣、少活動、進補品、暖空調，到農曆新年又過多飲食聚餐，會使人體內熱量增加，容易導致積鬱生熱。當春季陽氣升騰而有助內熱生發時，就容易誘發陽熱等病症。

此時人們應順應春節特點，保護春季升發之氣，調整飲食來保護陽氣，應多食辛甘發散之品，不宜食酸味收澀之物。在中醫臟象學說提到，酸味具收斂之性，不利陽氣生發和肝氣疏泄，故應選擇食品如大棗、豆豉、豆腐、葱、花生等，中藥如枸杞子、葛根、鬱金、丹參等。熱氣有虛實之分，咽乾疼痛屬實證者可用金銀花、菊花、生甘草、膨大海泡水喝。

雨水 風寒損臟腑 忌生冷酒辣

2月18日是雨水，氣溫回升，冰雪消融，空氣濕潤，散而為水，一年中的降水從此開始，雨量增多。雨水之後空氣中水分增加，寒中有濕，氣溫以濕冷為主。春季風大，當風、寒、濕三氣雜至，則易產生痹症，對人體內臟和關節有一定的影響，如關節痹痛、偏頭痛、胃寒腹瀉等。

風寒之邪，易傷陽氣，春天在人體是應肝，肝旺或肝氣鬱結時，會導致肝木偏亢，肝氣橫逆乘脾，上逆犯肺。因此，雨水時節的飲食應少酸多甘，來養脾臟之氣，更要少吃油膩之品，避免助陽外泄。飲食宜保持中庸，多吃熱飯湯菜，少食生冷雜食，慎吃辣椒、酒、羊肉等溫熱食物。可選食品如韭菜、豆苗、芋頭、甘蔗等，中藥如黃芪、決明子、枸杞子、菊花、西洋參等。

雨水時節，乍暖還寒，容易引發風寒感冒，初起時可用適量紅糖和生薑，煎水服用。一般而言，感冒的預後良好。

驚蟄 回暖肝氣旺 注意致敏原

3月5日為驚蟄。春雷萌動，土壤中冬眠的各種昆蟲會被驚醒。其實，昆蟲是聽不到雷聲，只是天氣變暖，驚走而出而已。此時氣溫和地溫都漸升，天氣變暖，土壤已解凍，大部分地區都進入春耕季節。

驚蟄是全年氣溫回升最快的節氣，此時肝氣旺盛，年長者容易動怒，要注意情志的調攝，保持心平氣和，不要妄動肝火，否則易患眩暈、中風等病。另外房事應有節制，不可縱慾無度。飲食宜清淡，避免辛辣、過酸及肥甘厚味等食品。膳食方面要粗細、葷素合理配搭，保持五味平衡。食品可選擇韭菜、芽菜、白果、梨子等。若見脾胃虛弱，中藥可考慮杞子、蜂蜜、南棗、甘草、白芍等。

驚蟄前後的氣溫和濕度適合微生物的生長繁殖，哮喘患者和過敏性體質的人若吸入大量微生物或花粉等空氣，容易引發哮喘。

總括來說，按自然界五行屬性，春屬木，與肝氣相應。肝的生理特點主疏泄，肝藏血，在志為怒，惡抑鬱而喜調達。精神養生方面，要戒暴怒躁動，更忌情緒憂鬱，做到心胸開闊，心境愉悅的好心態，所以春季時節要適當養肝護肝，在選用中藥時，最好徵詢中醫師意見。此外，這春季三個節氣是農曆的寅卯月，與經脈流注的肺經及大腸經相應，我們還須注意保養肺臟功能和使大腸通暢。

文：鄭觀文（註冊中醫）

編輯：林曉慧

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