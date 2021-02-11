吾生有杏：院長醫生周記（139）：與狼共舞

趕及早上9時半返回辦公室，我立即要到內鏡中心工作。開工以前，我定必先幫襯醫院的咖啡店。咖啡是我的精神支柱，多項研究均顯示咖啡可以減少患上認知障礙的風險，所以「每朝1杯咖啡」是我的指定動作。

每星期都有很多市民參與衛生署的大腸癌篩查計劃。身為這項目推動者，我一直積極參與這計劃，希望鼓勵更多市民接受大腸檢查，預防這個既可怕卻又可避免的疾病。我的夢想是要將大腸癌變成歷史。

忙畢了整個早上，我便折返辦公室清理一大堆文件。我有4個非常勤力的秘書，她們每天都殷切地等待我回來決定不少左右為難的問題，包括人事、財政、策劃等等。沒有她們背後的支持，我的日子「不堪想像」。

中午是預留給我的創科團隊，我差不多每天都跑去位於白石角的科學園，跟他們討論科研進展。醫學科研分秒必爭，沒有朝九晚五或公眾假期。為了完成研究，團隊往往不眠不休，多年來革新了不少診斷和治療的方案，成果有目共睹。研究團隊眾志成城，那份毅力和恆心，令我深信改善人類未來健康並非癡人說夢。

「我留下，因香港仍用得着我」

下午是每日最「精彩」的時段：見病人、臨牀教學、管理層會議、接待來賓、出席其他公共及教育活動等等。以往每天只可能參與幾項活動，如今有了新科技，我最高紀錄是同一時間出席3個視像會議。科技表面上提升了效率，但人與人的距離卻不知不覺間拉遠了。

忙了一整天返回辦公室，秘書已經離開了，竟發現有一名同事站在門外等候多時。我有點意外，因為事前不知道他會找我。他悵然地說：「陳院長，多謝你多年來的照顧，這是我的辭職信，我全家將要移民了。」

「為什麼？是否我這個院長有什麼地方做得不夠完善？我樂意聽你的意見和改變。」我感到有點兒焦慮。

「陳院長，請不要誤會，是我個人原因，這個地方……不適合我吧！其實天大地大，我相信海外也有不少大學或醫院向陳院長招手，對嗎？」

他去意已決，但多年共事，總不免感到有點唏噓。他忽然問我對去留的想法，我只是淡淡然道：「我留下，因為香港仍有用得着我的地方。你的離開真是十分可惜，但人各有志，我也衷心希望你找到自己的安樂窩。」

我跟這名同事聊天，不知不覺已到晚上8時半了。太陽早已下山，再沒有長長的影子伴着，只有獨個兒帶着一如以往的執著回家。返到家，又得趕快用膳。今晚10時正還要參加一個美國的視像會議。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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