科興 BioNTech 醫生藥劑師打哪款？

請來感染及傳染病科、老人科、急症科、家庭醫學專科醫生及註冊藥劑師，問問他們如何選擇。

林緯遜（感染及傳染病科專科醫生）

達群體免疫 最緊要快

「作為感染及傳染病科專科醫生，我最關注是整體接種率。如果要達到群體免疫或減低確診和嚴重個案，愈多人接種愈好。不論接種哪款疫苗，最重要是盡快接種。一般來說，接種率超過七成才達到群體免疫效果。

至於疫苗保護力可維持多久仍是未知數，而病毒傳染力會影響群體免疫效果，因此最理想做法就是大部分人盡快、同時接種，達到高程度的免疫反應。政府購入的3款新冠疫苗都安全有效，基本上接種任何一款都可實現群體免疫的目標。

曾嚴重過敏可選科興

曾有嚴重過敏史的人，可考慮選擇科興。BioNTech出現『紅、腫、痛』機率較高，要是怕接種後疼痛，可接種科興。對於高風險群組，即感染新冠病毒後出現併發症及死亡率較高人士，或者是高風險接觸和傳播病毒的組別，建議接種效能較高的疫苗。BioNTech和科興均對預防重症非常有效，而在預防有徵狀感染方面，BioNTech效能非常高，並有科研以外應用數據支持，科興在此方面的效能屬中等。惟在此階段，不應直接比較各疫苗臨牀試驗結果。

我沒有嚴重過敏反應史、40多歲、未屬於高風險的併發症及死亡群組，而我屬於接觸和傳播病毒風險高組別，自己又不太擔心副作用，暫時傾向接種BioNTech。每個人身體狀况都不同，難一概而論是否合適接種。雖然社區疫苗接種中心有醫護人員在場，但未必清楚接種者的病歷。如有懷疑，應在接種前向家庭醫生了解清楚。」

佘達明（老人科專科醫生）

科興副作用較少 啱「老弱殘兵」

「BioNTech保護率高而副作用較多，我的病人多數是年紀較大的『老弱殘兵』，即使是輕微副作用，對他們也可能有危險，如頭暈或導致倒地、骨折，建議注射副作用較少的科興。

近一星期收到不少長者查詢，最多人關心科興的保護力不足。保護力有兩種，針對輕微徵狀及嚴重徵狀：科興及BioNTech均可避免死亡。而BioNTech連輕微徵狀也可預防，副作用較多；科興則對輕微徵狀的保護力只有一半，副作用較少。選擇疫苗應是個人決定，視乎需要取捨。我自己則『有邊隻打邊隻』，首選科興。」

陳潁琳（明愛專上學院健康科學院高級講師、藥物教育資源中心副總監）

先了解個人體質、風險

「病毒不斷變種，疫苗有效率有可能『變得好快』；愈遲打，保護力會隨時間下降，建議愈早打愈好。

作為藥劑師，我較關注疫苗副作用，特別是未知、罕見及嚴重副作用，如面癱、吉巴氏綜合症等。屬敏感體質，或家族有敏感、哮喘歷史的人，注射BioNTech後免疫反應或較一般人多，應留意風險，小心選擇疫苗。

想試一試新科技

我會選擇注射BioNTech，因家族沒有敏感史，自己亦沒有長期病；加上有親友在外國注射BioNTech，暫沒不良感覺，『都想試一試新科技』，了解注射mRNA疫苗過程。

了解市民對疫苗有擔憂，如保護率較高的疫苗，副作用亦較多，惟大家要明白『針無兩頭利』。選擇哪款疫苗屬個人決定，若有疑問不妨與醫生討論，了解個人體質、風險。亦要留意注射疫苗後，不等於毋須做防疫措施。」

胡詠儀（香港急症科醫學院院長）

注射後30分鐘 留意過敏反應

「接種哪款疫苗是個人選擇，但接種與否則牽涉社會責任。疫症大流行下，透過大量人群接種疫苗，才可達到群體免疫。

科興保護率不及BioNTech，但仍可預防重症和減低傳播率，減輕醫療系統負擔。數據顯示，科興引致嚴重過敏反應相對較少，有敏感病史人士可以考慮選擇，但最好先諮詢醫護人員。過敏反應一般在疫苗注射後30分鐘內發生，患者喉嚨腫脹、氣道阻塞，還可能血壓下降，但極少數人會出現嚴重過敏反應。駐場醫生會因應情况，為患者注射腎上腺素。最後提醒，BioNTech需先解凍及稀釋，並在限時內使用，預約接種的市民應準時前往，以免浪費疫苗。此外，即使接種了疫苗，平時都要保持社交距離、佩戴口罩和勤洗手。至於我選擇哪一款，則不便透露。」

林永和（疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生）

糖尿高血壓 先問醫生

「個人而言，我會基於健康因素選擇疫苗，我不透露接種哪一種，因為不想病人盲目跟從。接種疫苗前，應先評估風險，例如有無藥物敏感、嚴重過敏史等。若不確定是否屬於過敏體質，譬如吃蝦濕疹惡化、吃芒果肚瀉，建議先諮詢醫生。至於血壓高、糖尿病患者，若近期病情不穩定，可向醫生查詢應否延遲接種。

近來有不少病人查詢疫苗事宜，我會先了解他們接種疫苗的意向、背後原因，釐清當中的謬誤。譬如有病人以為BioNTech好危險，但若沒有敏感史，其實不用太擔心。表面上BioNTech數據『靚啲』，但實際上好似兩間學校的測驗卷，難以在分數上比較。目前，BioNTech數據較完整和充足，對於身體健康、沒有禁忌症、60歲以下的人，現階段我會建議接種BioNTech。」

黃至生（中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授、家庭醫學專科醫生）

85歲以上、16歲以下、孕婦宜等等

「因經常面對病人，疫苗愈早打愈好，我傾向『邊款最快有就打邊款』。但部分人士，如85歲以上長者、小於16歲的人、孕婦等，暫時未有臨牀數據，建議『先等等再打』。

根據衛生署一份有關科興的報告，在60歲或以上群組中有效率約51%，當中95%可信區間（95% confidence interval）是負166%至91%。坊間有指可信區間太大，兼出現負數，質疑疫苗沒有保護作用。可信區間是一個範圍，常以95%或99%為信賴水準指標。一般而言，統計時若基數太大，難以訪問所有人得出數據，便會取樣訪問，再推算結果。而可信區間反映有多大信心，真正結果會在該範圍內。區間愈窄，代表數據愈精準，不確定程度愈低。

以科興的數據為例，18至59歲的有效率可信區間上限及下限均大於0%，反映疫苗有保護力，『接種疫苗比不接種更有保護效果 』；反之，若上限為正數，下限為負數，則代表『暫時沒有肯定數據顯示，打針比不打針更有保護效果』。另外，樣本人數（sample size）亦會影響可信區間距離，區間較大有可能是樣本人數太少，『少到令研究人員沒足夠信心，指保護力可達某個數字』。

不過，決定疫苗是否適合接種，並不止看數據，還要考慮當前情况，如是否有緊急需要達到群體免疫。縱科興保護率不算太高，相信若大規模在社區接種，亦有機會達到群體免疫。就目前而言，科興整體數字仍屬可以接受，加上有專家委會員審視，我對兩款疫苗都有信心。」

文：李祖怡、姚穎彤

圖：資料圖片、受訪者提供

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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