街知巷聞【趁墟系列之四】：曾經的「乜都有」社區 聯和墟緣起對抗呃秤

51年開市 飲茶飛髮曬相買餸買貓狗……

電影《每當變幻時》中，一身圍裙水鞋的阿妙和魚佬坐在富貴墟屋頂上感慨時光流逝，取景之地聯和市場亦有着同樣的繁盛和衰落。據《香港地區史研究之三．粉嶺》記載，聯和墟於1951年開市，由三合土建蓋的有蓋市場內設有60個檔位，售賣豬牛肉、魚、雞鴨和豆腐等。市場旁有攤販擺賣，四周的兩層樓宇地下更有地舖90間，賣洋貨賣米賣雜貨，也有茶樓、理髮店和冲曬店，開市後兩年更開立跳舞學院和戲院。

小時候居住皇后山的彭玉文瞥見過墟市的興盛。難得一覺睡到大天光的暑假，他曾跟隨阿公天未光就把一籮籮的菠蘿搬上密斗車，車上還有沙頭角公路兩旁務農的農民與他們的菜、雞、鴨，大伙兒整裝待發前往聯和墟。攤檔在有蓋市場旁邊的聯盛街兩旁鋪展，天光便散去。居民咁神心天光就買餸？彭玉文說，特意來採購的許多都是來自港九餐廳酒樓的買手，非常熱鬧。攤販除了擺賣新鮮蔬果家禽，更有等待新主人認養的初生小貓小狗，「一些人家裏養了貓狗，生了好多隻，養唔來就拿去賣，好搶手的」。墟市熱鬧得甚至把一旁的有蓋市場掩蓋，彭玉文笑說「（有蓋市場）堵牆睇都睇唔到」，因為旁邊搭滿了層層疊疊有如迷宮的大牌檔，買完餸的人回家前都愛在此飲茶吃早餐。

「事實上，在新界，墟市的建立及其興衰往往是村落間互相競爭的結果。」浸會大學社會學系副教授陳國成在書中寫到聯和墟建立的由來。聯和墟原來有着與大埔太和市新墟破舊立新相似的過去，書中記述當地老村民所言，指建墟隱含地方利益鬥爭──聯和墟的建立是要與上水石湖墟競爭。據知當年主持石湖墟的廖姓鄉民在收取秤佣時常常多收費用，其他鄉民多次投訴無果，加上收取公秤費所得收入也只用於該區建設，粉嶺村民受盡委屈。

花碼牌記善舉 石碑載兩村交往

與聯和墟相隔一條大馬路的安樂村，沈思形容曾是個難得的小資階級社區，富商建築低密度別墅，民國風的庭園與室內設計吸引許多粵語長片借用實景拍攝。時至今日卻是高樓幢幢的工廈區，更無村代表。再走入啲的崇謙堂村當年有位退休牧師彭樂三，以人口急增為由落力向政府爭取，終與鄉紳組成聯和置業有限公司，遂建立聯和墟應付粉嶺人的生活所需，彭玉文想像「聯和」之名寄託着不要再有剝削的和平願景。

到訪當天，邀得崇謙堂村村長歐陽鳳珍帶路，帶我們去看看善人彭樂三的遺蹟，首先是馬路旁後被髹上紅字翻新的「花碼牌」，說道當年馬屎埔以前沒有「水食」，彭樂三一邊與地主接洽，一邊募資鑿水壩給他們引水，石碑上以花碼記錄的就是當年的捐獻，我看得一頭霧水，村長自豪指說稱彭樂三捐款最多。遙看馬路彼方的聯和墟，她想起的除了一時繁盛，更深刻是臉上的炙熱疼痛，「我好細個已經聞過催淚彈啦！政府想拆雞雞鴨鴨啲棚，收番地，用來做咩呢？不是即時有用，總之要人離場，我們反對，就放催淚彈，塊面幾痛呀！」

韶華已去，我們腳下穩步踏走的行人路，曾是她童年時蹦跳來回跨步的大坑渠，追隨她回村步伐，我們走到一塊空地，上方端着兩塊石碑，村長說她昨天才抹過，說人們從前騎馬拉牛，累了就綁在此處。後來安樂村村民卻不讓崇謙堂村民循此路回村，「彭樂三先生覺得唔公道，就向理民府爭取、立碑」。碑上文字寫明此路是入村公路，也禁止綁牛阻塞。村長笑說，後來兩村村民都好和氣，「崇謙堂村是教會村，安樂村很多人都會來崇拜」。

文˙ 潘曉彤

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人文圈：聯合與共和之墟

粉嶺平原，明清時遠離縣府，被梧桐山與深圳河所隔，一直低度開發，疏落分佈鄧、彭氏等廣府大族，以及客家村落。張麗翔於《粉嶺舊時月色》（2014年出版）指這裏曾「狐蹤處處，麝貓四竄 」，1899年英人租借後，情况始變。

由北京發起的拆聖堂殺教士風潮，傳至新安（今日深圳），基督教教會巴色會在李朗及布吉培養的信徒教士，遷到對岸受保護的新界粉嶺，入住新圍、小坑村、祠堂村、麻笏村。他們與慕道者在1901年於松磡堂建客家福音村崇謙堂，至1934年有百多人，被譽為安居樂業、親愛恤睦、合於古訓、友助扶持的模範村，令人聯想1920至1922年間被稱為模範省的廣東省，廣州在陳炯明治下建設成走向共和的開放、現代化都市。巴色會牧師彭樂三退休後致力團結社區，1918年聯合粉嶺鄉、龍躍頭、安樂村組成聯安堂，後與更多鄉村倡結聯和堂維繫感情；1921年主持馬屎埔水利工程，1928年後續為鄉民爭取權益的高莆村李仲莊，三度成為粉嶺鄉議局主席。國內大約在10年前熱話「民國範兒」，他們似乎是在這邊可接軌人物。

1914年，馮鏡湖及馮其焯等富商在崇謙堂村旁購地，成立公司建安樂村。前者以鶴山茶商起家，後者皇仁畢業，曾任洋行及實業買辦。安樂村共劃130多塊土地，每塊一萬呎，任由地主發展成民居、別墅、祠堂、書室、道場、學校、菜站、農場、工場、木園、果園。民居別墅建築中西夾雜，風格迥異。每戶挖井，又引塘坑「鳳水」（即麻笏河）入村成縱橫河道。居民之後加入美洲客家歸僑，1949年後中國各省都有。村內基督教、天主教、道教、儒教、佛教信徒共融。

現時的私營靈灰龕原址是軒轅祖祠及新農學校，校內曾設立「新界農業求新會」，1950年由李仲莊及凌道揚成立。凌是崇謙堂凌牧師之子，一位世界級農林學家，1948年移居香港，1955年任崇基學院院長、1963年任中大統籌委會主席前，曾為促進香港農業擔任很多公職。粉嶺在1950年代後農產品佔全新界的四成，李仲莊、凌道揚與彭樂三的貢獻毋庸置疑。

安樂村如能保留到現時，定能吸引全球深度遊旅客，是城市規劃界的經典個案。我們看到官商未勾結、地產未形成霸權前，一種能使中產居民獲得幸福生活的土地利用方式，迹近社會主義花園城市烏托邦，詳情可見曾居於此的張麗翔及李熙瑜等人之著作。

1910年粉嶺火車站投用後，又建成沙頭角公路及新圍軍營，自此英軍常出入粉嶺。賽馬、高球及打獵是英軍的休閒活動，這些活動佔用的大草地，1911年是在金錢村一帶的粉嶺高球場，1918年在軍地河岸平地，供放牧小馬，並給快活谷賽馬祛暑用。1925年，「障礙賽俱樂部」熱心成員P.Grove及T.Birkett在粉嶺火車站附近別墅度假，在附近山野狩獵自娛，滿載而歸後向會友推廣，以軍地牧場為基地，把整個新界北作獵場及障礙賽賽場，獲騎兵、海軍、炮兵及近衛團支持。

粉嶺大草地 成英軍港督俱樂部

他們繼至成立「粉嶺獵賽會」，租賃現時神召會原址鄧裕興樓為會址，名「獵者之裝備」，提供代養賽馬、追獵、狩獵、膳宿服務，遵照英式方法，放出一群獵狗追捕獵物，盛裝男女獵人騎馬追蹤。1934年港督貝璐為參加粉嶺獵賽會活動，廢半山港督別墅遷到粉嶺（古洞）去。軍地北1926年被馬會建成馬術比賽場地，1931年舉辦賽事，吸引華人入場賭博。估計香港的狐狸及大靈貓在那時大量消失，粉嶺平原則人口大增，流動頻繁。

二戰後軍地馬場停用，新圍軍營Gallipoli Lines及不久後啟用的皇后山軍營Burma Line，有大批尼泊爾籍軍人進駐，他們期待休假時在附近有購買個人物品及消費的地方。然而當時區內卻無墟市，要往上水墟買賣，惟該墟對外人有差別對待。1946年粉嶺連同粉嶺平原48村商議建墟，粉嶺鄉、高莆鄉、崇謙堂、安樂村等鄉紳成立公司眾籌，聯和墟1951年終落成。張麗翔強調這曾是由下而上、人際甚至是人與自然關係融洽的墟市，滿載活力與希望。為中國引入邏輯學、倡議「調和立國」的另一民國範兒章士釗，在二三十年代提出中國應朝農國方向發展，在當年以至現在仍被人嘲笑是冬烘，他在聯和墟應覓得知音。

文˙彭玉文

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掌故 ：隨發展而起 隨發展而落

1898年英國租借新界後，粉嶺區的大片林野成為洋人狩獵旅遊的好地方。1910年九廣鐵路英段通車，粉嶺設有車站，後來1912年又開通沙頭角窄軌支線，粉嶺交通大為改善，發展的時機到來。

粉嶺哥爾夫舊球場1911年底完工，在港島的華人發展商也看準這機會：1914年，馮鏡湖與馮其焯等商人開始在當地收購大量農地，賣給1916年成立的「粉嶺居業置地植牧有限公司」，先後興建新式洋樓的「安樂村」，其中著名的有鏡湖別墅、瑞勝書室、軒轅祖祠、賴餘馨堂等。

日佔結束後，粉嶺周邊一帶人口急增，大埔墟和石湖墟已不能應付粉嶺和沙頭角區大量的農畜產品交易。鄉紳認為粉嶺附近十里之內並無建設上稍為合理之墟市，所以從1946年開始，崇謙堂村的彭樂三和其他地區鄉紳向政府提出創建新墟市的計劃，1947年獲批建立聯和墟。在李仲莊、彭富華等7位鄉紳和軍地粉嶺平原48村主事人組織下，成立「聯和置業有限公司」， 發展這個被稱為新式概念的聯和墟。

聯和墟於1951年1月20日正式開幕，墟集商店種類多元，除了街市外，另設醫局、消防局和戲院及「聯和新村」房屋。墟的中央是「聯和市場」，初期設有「墟期」，各地鄉民可在開墟日「趁墟」。

當港英政府在1970年代末拓展粉嶺／上水新市鎮，安樂村開始被清拆，漸漸變為工業區，現只餘土地公和歷史碑記。而聯和墟的「聯和新村」亦被拆建成屋苑，街市也遷到新建的政府綜合大樓，聯和墟至今只餘「聯和市場」的地標確定為三級歷史建築保留。

文˙ 沈思

{ 圖 } 潘曉彤

{ 美術 } 胡春煌

{ 編輯 } 劉子斌

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