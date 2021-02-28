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2021年2月28日星期日
星期日生活
中大學生會的終結？
中大吟
安徒行傳：中大維穩，何不仿效蔡元培？
周日話題：真正紓解民困的財政預算——巴西愉港的經驗
家明雜感：兩部港片 兩份心境——由《拆彈專家2》到《狂舞派3》
忘記修昔底德陷阱：「文明衝突」論的問題和不足
周日話題：中大變成了監獄
同場加映：懂得細味 就是快樂
七情上面：邂逅心中園
開門讀書：老朋友村上
同場加映：吊鐘花開時
阿貓阿狗：#99 相剋
周日話題：誰還需要香港電影「盛世」？
十二因緣：兩座高溫的城市
水清碩見：泰國獨立電影的異彩
獨恒戲語：《Resident Alien》我們都是外星人
影片簡評（5★為滿分）
漫畫連載：That City那城 Vol. 35
星期日文學‧陸穎魚：詩寫人生，共跳一場互信舞
{車稿達人}林妙茵 以純粹的心 說想說的話
家常便飯：自製紅糖 向傳統古法致敬
見字抄經：知識有無高低之分？
通識導賞：餐飲業「疫」市洗牌 年輕人乘勢發圍
街知巷聞【趁墟系列之四】：曾經的「乜都有」社區 聯和墟緣起對抗呃秤
流水舍【故事六】：那年生日，香港變了樣 唯獨畫不了夜景 離遠看心愛城市
獨恒戲語：《Resident Alien》我們都是外星人
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【明報專訊】Resident Alien這個劇名，本身就充滿寓意，既身處在某地，又不屬於某地，這種感受，很多香港人都明白。
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中大學生會的終結？
中大吟
安徒行傳：中大維穩，何不仿效蔡元培？
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