家明雜感：兩部港片 兩份心境——由《拆彈專家2》到《狂舞派3》

早上，我看了《狂舞派3》，意外的沉重、絕望。看畢不禁感嘆，今天做香港人難，做香港的年輕人，難上加難！晚上，再看《拆彈專家2》，完全是另一極端，自信爆棚得難以想像。兩個年近花甲的差佬（劉德華、劉青雲），身手矯捷、成竹在胸。劉華繼幾年前的《風暴》後再次亦正亦邪。還不止，這次首先要失憶，再被植入記憶，又無厘頭恢復記憶。劉華始終是劉華，他就是永遠的情深款款、逢凶化吉。直到影片尾聲，還要示範如何抱得美人歸。

《狂舞派3》及《拆彈專家2》，同日公映之外，至少還有一項共通點，兩片都有Baby John蔡瀚億演出。在《狂3》他固然是主角，從頭帶到尾。眾所周知，他就是憑《狂》的首集而成名。在《拆2》，他沒有半句對白，觀眾叫不出角色名字。開場不久，他身穿一身整齊的博士服裝束，神色慌張走到教統局的辦公室，引爆炸彈自殺。他剛剛出場還認不出他，架上眼鏡，蓄了點鬚子。後段才知道，他原來是恐怖組織的一分子。不過《拆3》的下一代注定沒前途，Baby John演的恐怖分子，死得實在笨。

想多談一點《狂舞派3》的，但之前容我再多講兩句《拆彈專家2》。

植入記憶橋段、謝君豪的恐怖分子造型，的確有點old school。邱禮濤明明是香港影圈少有的左翼知識分子，《拆2》的無政府主義，卻被寫得如斯陳腔濫調。謝君豪是個富二代，小時被欺凌，導致心理不平衡。襲擊連鎖快餐店（反資本主義及全球化）都算了，竟然神通廣大到搞起核子武器來。動機莫名其妙的，勞師動眾只是為了「攬炒」。另一邊廂，劉華不甘心做警隊的condom（喂大哥你這樣躁狂不給你拆彈也天經地義吧），要找方法消氣。兩個老同學於是一拍即合，名正言順「核爆都唔割席」。

《拆彈專家2》較新鮮、可取的，是大陸女星倪妮演的女主角。在一部極度陽剛的影片中，她能文能武，比任何港男搶鏡（是合編者李敏的主意？）。她與劉華一起其實是忘年戀，但電影人知道觀眾不大意會，意會亦不介意。相對《拆彈專家2》花甲漢子的款款情深，《狂舞派3》圍繞一大班年輕人，照理個個荷爾蒙旺盛才對，「愛情戲」相反完全欠奉。

為了夢想 還可以去到盡？

時代不同了，《狂舞派》的口號「為了夢想可以去到幾盡」再叫不出口。《狂舞派3》一眾年輕人已躋身社會，不能再談風月（讀大學、拍拖、理想）。影片嘗試更貼地，帶出街舞、Hip-hop年輕人的困境。影片甫開始我就有點好奇，《狂舞派3》的攝影指導，不再是上次來自杜琪峯班底的鄭兆強。影片也揚棄了上次CinemaScope的銀幕比例。這個比例，原本給人較「大片」感覺的，也較切合連場街舞「奇觀」。看下去始知，黃修平他們並不旨在炮製另一部「奇觀大片」。

《狂舞派3》也不是沒有情侶角色，只是他們「無性化」而已。女主角Hana（顏卓靈）與Dave（楊樂文）是一對，而阿良（蔡瀚億）與他的女同事似乎是另一對。抱歉，我看了影片兩次，仍叫不出那位，專在茶水間出現的清秀女同事名字，只記得她有幕化名「阿娟」。阿良與阿娟的關係太「地下」；Hana與Dave，才是人所共知的。

但Hana及Dave像對老夫老妻，到達心如止水的境地。除了偶爾牽牽手，兩人沒有再親暱的舉動。我甚至覺得Dave有點不解溫柔。全片最離奇的是Hana的際遇。她作為一個小明星，經理人很逼迫、面對的記者全部無賴；跳舞的隊友愛奚落，後來甚至誤解及怪罪她。連她的男友Dave，都是滿口冷言冷語。「我點樣先可以跳到你哋嗰種groove呀？」「嘿，唔使喇，你求其擺個pose咪做完個job咯。」「可唔可以諗吓點樣train我。」「唔緊要喇……你真係諗住會做到dancer呀？」阿囡，帶眼識人。下次有這種男友，早飛早着。

Hana曾埋怨：「我覺得佢（阿弗）有中二病咯。」阿弗是誰，後文再談。說不定，Dave也有中二病，Baby John演的阿良也是。嗯，對了，順帶一併診斷《拆彈專家2》的劉華及謝君豪。兩部香港續集片的另一共通點——同樣寫一堆走不出自己世界，被女人（阿媽、女友）寵壞的長不大男孩。

這樣說吧，Dave的「愛」或許不是靠講的，要透過行為表達出來。Hana某次拂袖而去後，夜裏他二話不說，隨手拉來一張椅子，幫Hana練舞。《狂舞派3》正式載歌載舞的場面不多，好些剪得太零碎，好像總要避重就輕。那場在強烈光影之下把玩椅子，算是較具心思了。

多個角色的生存焦慮

從劇本角度，我明白《狂舞派3》安排Hana被身邊所有人「放負」的初衷，是要烘托出她身不由己。八年前《狂舞派》顏卓靈演的阿花，末段有個「我為什麼跳舞」的剖白特寫，長鏡頭一氣呵成，顏卓靈發揮出色，看過的一定有印象。今天的《狂舞派3》，黃修平想跳出續集自我重複的定律，把筆鋒一轉，《狂舞派3》把1及2設定成為「戲中戲」——影片大受歡迎，已拍了兩集。女主角Hana，憑跳舞片出名，終於被「看見」，街頭經常遇上粉絲。然而，成名亦開始令她有點迷失。

阿良一樣被利慾薰心。他是《狂》1及2的男主角，聲名大噪後，他的製作公司愈來愈有規模，他自拍的YouTube頻道，hit rate愈來愈高。Hana及阿良，到底是真的愛跳舞，還是只透過跳舞獲得名與利？

本來這已足夠是《狂舞派3》的核心命題，可黃修平的野心不止於此。在劇本加入更多角色，安排他們面對林林總總的生存焦慮。跳舞老師奶茶（劉敬雯）的studio被業主加租；說唱歌手Heyo（霍嘉豪）住在工廈，法律不准許他過夜，「走鬼」已成習慣。Hana的男友Dave則總是眉頭深鎖，他熱愛跳舞，絕不甘心只跳「搵食」的舞步。奶茶的學生佳仔（劉皓嵐）年紀輕輕極有天分，他的老粗父親（形象太典型化了）卻蠻不講理。奶茶去勸他給佳仔學舞，他劈頭就是「哪有錢？」。到奶茶強調分文不收，佳父又破口大罵「免費大晒呀！」簡直是神邏輯。

哈，還有近來大紅大紫的游學修演文青記者。驟看他滿樂觀的，笑口噬噬。誰知與老同學阿良坐下抽煙，即換上一副老叔父姿態，慨嘆對工作早心灰意冷。

「現實」不容許說三道四

然後《狂舞派3》仍未心足，它引進近年香港舊區重建、工廈活化、社區「士紳化」的現象。阿良、Hana、Dave、奶茶及Heyo等人，他們隸屬的KIDA（九龍工廈區藝術家）組織，被大型地產商拉攏，推出「狂舞街」計劃，成為建制的塗脂抹粉工具。《狂舞派3》尷尬的是，它想回到「現實」，可「現實」似乎不容許它說三道四。影片明明大都在觀塘取景，卻生安白造一個叫「龍城」的地方、虛構一條叫「龍發道」的街（意念源自「龍和道」？）。諷刺是，八年前《狂舞派》還沒大張旗鼓探討社區問題時，它的九龍城、紅磡不是來得更自然？

當然，《狂舞派》首集的場景亦早已面目全非。阿花父母的老牌豆品舖結業了。她戲裏讀的理工，兩年前發生過一場驚心動魄的大戰。她作為追求自由的年輕人，經歷2019年有何感受？對不起！《狂3》的監製陳心遙接受網媒訪問時說：「影片跟『那場運動』沒關係。」哀哉！現在我們連「反送中」三個字都得避諱了。

真的沒關係？！黃修平的《哪一天我們會飛》是「後雨傘」，我過度解讀，「飛」就是「民主」、「普選」，「差一點我們就得到民主」。《狂舞派3》則是「後反送中」，它的片首，Golden Scene logo的聲效，被Heyo的畫外音掩蓋，未見其人先聞其聲。Heyo喃喃自語在填詞，全片首個台詞，是他講的「景致」二字。影片的title sequence，他說唱的某段歌詞是：「不敢寫的詩，不敢講的志，真的很想追，追不到的景致……」「不敢寫」、「不敢講」？明的自會明。至於「景致」，詮釋的可能也多着呢。

充滿野心的一雞三味

回說《狂舞派3》的戲劇矛盾，編導似乎有點作繭自縛。充滿野心的一雞三味：由個人的價值選擇，推到生存的焦慮，再到為虎作倀、出賣良知。一層比一層沉重，結尾怎能打圓場？！這就是比《狂舞派》首集複雜的「現實」了？或許吧，但電影能不能有新的視野？若看畢全片，只餘下「慘慘慘」、「難難難」印象，我等蟻民自有第一身體驗，為何還看電影？！至於活化工廈的辛酸，讀讀Hidden Agenda的報道也能知一二。還有，《狂3》一眾過場人物的嘴臉（「叫我Tony得喇」），令它的層次低了。本片嘗試「寫實」？真實中建制的籠絡，一定sophiscated百倍。

敘事上，一眾角色茫茫然不知方向，陸續要安排覺醒。Hana的中學女生粉絲、阿良的Hip Park地盤及佳仔被推跌，Heyo的兒時錄影帶……未免都有點斧鑿痕。Heyo的個性叫人頗摸不透的，初看像愛理不理，片初他連「走鬼」也怡然自得。再演下去卻沒甚主見（KIDA參與「城優辦」計劃的整個過程沒有充分討論）。去電台派碟最離奇，說唱歌手真的在乎此過氣媒介？！更別說，那位喝飛沙走奶的昌哥，又是戲裏另一面目可憎的「老屎忽」。

Heyo身邊，有個叫阿弗的神秘人。看來，《狂3》的創作過程中，黃修平他們深受阿弗及Heyo兩位高人啟迪（他們的角色名稱源自本名）。故事的焦點，是以多少從街舞轉移到他們及說唱之上。但阿弗這個人物，太神化、太不吃人間煙火了。去紐約拍片（！），追溯Hip-hop歷史去鬧爆KIDA，多麼眾人皆醉我獨醒。他拍片，還要「噱頭」、「利益輸送」、「不義」一隻隻血紅大字打在銀幕上。

Oh, come on！阿弗想飛就飛，Dave後來去到紐約。對今天大部分的香港年輕人而言，能出走已是奢望。

况且，心安未必假外求。第二次看《狂舞派3》，見到Heyo工作室的「死板仔」字樣、一些滑板陳設，我想起幾年前感動萬分的《滑板少女》（Skate Kitchen）。少女生活愁煩，踩板便感覺逍遙。生命百般折騰，但酷愛一門技藝，稱得上是種福氣。玩家不斷醉心磨研，日子久了，技藝總能給人自信與自由，在窒息都市換回一片小小的天空。大家孜孜不倦拍電影、跳街舞、說唱，不正為此意？

文˙家明

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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