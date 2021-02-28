應該說學校是社會的縮影？各級議會選舉制度將如何「完善」仍待觀望，但加入「愛國者」關卡之後，能否達到更大代表性，有望使政府施政更加到位，類似政黨倡議電子消費券而財政司長真的給了電子消費券，卻仍然怨聲載道的尷尬場面不再發生？其實「代議政制」問題叢生不是香港獨有，許寶強老師今期介紹成效卓著，源自巴西愉港（Porto Alegre）的參與式預算（participatory budget）的詳細操作，着實比波叔扮大廚做的公眾諮詢要做多好多好多嘢，而且最感動係不論你數口精不精，都有stake，可以平等參與。

嫌巴西太遙遠，可以睇阿妙（車稿達人：林妙茵）。記者不一定叻計數，識睇又不一定講得你明，阿妙兩者皆能，仲識車衫。

編者話˙黎佩芬

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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