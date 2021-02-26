拍攝貼士：借助天空 簡約留白

1. 攝影器材以菲林相機為佳，其次是數碼相機，最後才是手機。手機拍攝出來的相片效果不及前兩者，須用照片編輯應用程式輔助，個人推介VSCO

2. 拍攝時天氣是關鍵，由於清新風格多數連天空拍攝，整體色澤明亮，天晴下拍照最理想，他個人推介早上7至9時，或黃昏3至5時，如果夏天可以至6時多，光線明亮而柔和。遇上陰天的話，盡量避開天空拍攝

3. 構圖方面，Wilson指通常先決定拍攝主體，再以水平線拍攝；其次是決定相片中主體的方向（左、右或正中間），這可以幫助觀圖者沿着方向找到主體。例如拍攝英皇道天橋的樓梯時（圖1），把樓梯放在正中間，既產生一種延伸的視野，亦幫助人們跟着這方向看樓梯，如果放在其他方向，會較難捕捉主體

4. 拍攝環境以簡約為佳，整體雜亂無章、顏色多而鮮豔，比如霓虹燈街景、街市便較難拍出這種風格。他建議盡量以單色調為主，例如連天空的相片，天空藍色景佔三分一或以上；影馬路時馬路灰色景要佔大部分，出來的效果便有日系的簡約味道，亦有「留白」美感。