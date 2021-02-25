注意要點：做好消毒保濕 卸除假甲勿亂撬

徹底清潔消毒

皮膚及性病科專科醫生陳湧表示，須消毒使用的器具、環境和手部，避免造成細菌甚至真菌感染。美甲師Tammy指她每天都會準備多套美甲工具，下班時將它們徹底清潔消毒，包括使用雙氧水浸泡工具30分鐘和使用高溫機消毒。客人如有疑慮，應向店家查詢。

保留指甲角質層

陳湧建議，修剪指甲旁邊角質層時，宜向美甲師提出盡量不要修得太貼，為指甲保留最多保護。Tammy也稱，客人可以提醒美甲師在修剪甲上皮時「點到即止」。

專業技師卸甲

陳湧提醒，假甲部分不要自己撬或剪，避免真指甲過度、錯誤受力而受傷，大約3星期就要去找有經驗技師卸甲。Tammy表示，一般建議在完成美甲後，本身指甲重新生長約三分之一的長度（指甲本身較短的可以考慮到一半），視乎不同人的指甲生長速度，約3至4星期就應該卸掉。

用無色素無香料潤膚乳

陳湧建議平常可以多使用無色素、無香料的潤膚乳保濕。皮膚一旦乾燥便容易裂開，傷口會令細菌感染、發炎的風險增加。

Tammy則認為，如皮膚乾燥，可考慮使用含維他命E的精油預防和改善；另美甲後的的指甲周邊皮膚護理也十分重要，比如塗上指緣油等。

注意材料和店家信譽

目前，香港沒有對於美甲相關行業發牌規管，美甲師的認證，主要來自外地，如英國ITEC國際美甲文憑、日本JNA美甲師技能檢定考試等。美甲前，宜先參考店家網上提供的資訊，看看是否適合自己的需要。至於美甲產品，目前香港也沒有監管，消費者可留意包裝標籤及出產地。Tammy表示，在日本出產並且通過日本厚生省檢驗的會印有「爪化粧料」字樣，代表適合使用於人體。