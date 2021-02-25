修剪打磨「點到即止」 美甲 指尖上的藝術

看到十指靚甲，心情愉快；相反「做錯甲」的後果，輕則是款式不盡完美，要卸甲重做或默默忍受這些瑕疵，重則有損指甲健康，不能掉以輕心。

記者找了從事美甲12年，並於2019年自立門戶、發展專業美甲教學與服務的美甲師譚美Tammy Au一談美甲潮流。對於款式，她指「輕奢風」、雲石、暈染是歷久不衰的美甲款式，基本上每一家美甲店都有，它們的優點是既能修飾手指，也不會過於誇張，最適合一般OL、上班族。如果嫌單調，也可以加些亮點，例如金線、金箔、閃粉。比較時髦的女士可以考慮色塊和pattern配搭的款式，顏色鮮艷的同時帶幾分調皮。

美甲形狀：圓、方、窄長

美甲是潮流單品之一，當然也會因應季節有不同款式。Tammy舉例，秋冬季琥珀、金箔還有暈染都是大熱元素，毛呢、凹凸特殊材質也異軍突起，非常搶鏡。講到美甲形狀，一般為圓形和方形，可以按喜好和習慣選擇，想走歐美路線可以考慮coffin-shaped，偏向長窄的指甲設計。她也特別提到美甲跟平常穿衣打扮一樣，款式設計百種千樣，雖然也有潮流，但不必盲目跟隨，活出自我個性，自己喜歡、gel得開心才最重要！

水晶甲較硬 須磨甲機打磨卸除

在香港，美甲一般分水晶甲和啫喱甲。Tammy指早年比較流行水晶甲，一般是使用「水晶甲粉」加上溶劑，形成類似粉糰的狀態，然後在還沒有完全硬化前在指甲上塑形。水晶甲相對其他美甲材質硬，造型更多元。水晶甲也可以製作立體雕花，但由於硬度較高，打磨或卸除時必須以電動的磨甲機處理，操作相對較難，十分考美甲師的功力。

Tammy續稱，近年在港比較流行的是啫喱甲，又稱為gel甲，主要成分是以天然或人造樹脂和光引發劑組成，一般是透過照射紫外光燈固化定形。在主流的gel甲中，又分hard gel和soak off gel，後者可以使用浸泡的方式「卸甲」，適合一些喜歡經常更換指甲款式的人。市面有售由自己一手包辦的DIY工具材料包，但因一般人未必了解指甲的構造，以及指甲器具的使用方法，Tammy建議還是尋求專業美甲師協助較穩妥。

剪掉死皮甘皮 失保護屏障

一般情况，美甲會有「磨甲」程序，當中包括上美甲材料前打磨指甲，以及去除假指甲時的「卸甲」步驟。皮膚及性病科專科醫生陳湧表示，如果只是輕輕磨掉指甲表面，一般不會對指甲造成傷害，之後生長的指甲也不會變薄變醜。他建議美甲要找專業有經驗的美甲師協助，避免出現研磨過深、凹凸不平的不良情况。Tammy補充，並不是每種美甲都需要磨甲，就算是要磨甲的款式，她的做法也只會去除過多的甲角質，然後以海綿銼輕輕打磨指甲表層，去除表面的水、油，過程點到即止，也不會在真指甲上使用機械磨甲機這種傷害度較大的工具。

為了美觀，很多時我們會剪掉或磨掉指甲邊緣的所謂死皮、甘皮，但陳湧指出，那些皮膚都是指甲角質層，同樣具保護作用，如果修剪過入，就會使皮膚失去保護屏障，很容易導致細菌入侵，或患上影響指甲生長的甲溝炎，指甲變得暗啞、脆弱等。針對這點，Tammy稱美甲技藝在不同地方，或不同技師也會有自己的做法，比如說俄羅斯，他們最近流行把指甲的甲上皮修得很乾淨，而Tammy則習慣保留一部分甲上皮保護指甲。

曬燈須防曬 避免指甲油塗出界

至於不少美容院也使用的美甲凝膠固化燈，陳湧指它的作用有如曬太陽，會使皮膚變黑，也會增加皮膚老化速度。可以做的保護其實跟一般防曬方法無異，比如塗抹防曬產品和戴露指手套遮蓋皮膚，避免曬傷。雖然東方人罹患皮膚癌的風險比西方人低，但亦不應忽視對手部皮膚的照顧。

有女生嫌美甲麻煩，也沒有時間到美甲店，會選擇在家塗指甲油。雖然沒有曬燈、磨甲，但陳湧表示，指甲油屬於刺激性有機溶劑，塗抹時容易出界沾及手指皮膚和甲溝的位置，如長期接觸這些化學品，有演變成過敏性皮炎的風險。市面上有一些防止塗出界的液體保護膠，網上也有人教在指甲邊緣先塗凡士林，這些也是避免指甲油直接接觸皮膚的方法。

■Tammy Au（美甲師）

Nail Atelier The Nail Academy創辦人，具備國際三級專業導師教育培訓資格，擁有日本認可的國際美甲師認證，亦是日本授權香港唯一的真鑽美甲導師。

■陳湧（皮膚及性病科專科醫生）

香港大學內外全科醫學士、英國皇家內科醫學院院士、明德國際醫院名譽顧問。

文：唐可怡

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com