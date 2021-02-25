宮保雞丁「荔枝味」 鹹香酸甜富層次

在香港，幾乎每個人都聽過這道川菜——宮保雞丁。不少人看見宮保雞丁紅彤彤的，就以為一定是麻辣，其實不然。鍾師傅說，宮保雞丁屬「糊辣荔枝味」，糊辣是爆香乾花椒與乾辣椒後產生的香氣，紅而不辣。與「糖醋味」的「大甜大酸」不同，「荔枝味」是「小甜小酸」，較為清爽。好的宮保雞丁，入口應先品到鹹香、薑葱蒜與乾香料的氣味，最後在喉頭才嘗到一點甜酸味，口感極富層次。

泡椒散發「魚香味」

另一種大家熟悉的菜式魚香茄子，則是川菜家常的魚香味菜式，以烹製的菜餚帶有魚香而得名。香港常見的魚香茄子是加入鹹魚粒，但川菜正宗「魚香味」的主角是每家每戶都有的泡椒，香味濃郁。「魚香味」起源的說法有兩種，一是在做泡椒時與活鯽魚同浸，所以製成的菜餚帶有魚香味；另一種說法則是使用的調料與做豆瓣魚基本相同，故稱「魚香味」，不論如何，泡椒是必不可少的食材。鍾師傅總結，魚香味應「酸辣甜鹹兼備，葱薑蒜味突出」。

■映水芙蓉

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