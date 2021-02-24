百變乾濕褸 迎戰回南天

花恤衫搶眼添生氣

對於功力深厚的時裝人來說，穿衣心情又怎容天氣打擾？於乾濕褸內襯以花俏恤衫，頓時令造型增添生氣！再以誇張的配飾呼應，整體造型更具看頭。

大男孩輕熟打扮

乾濕褸總被稱為長青item，全因它既百搭又適合不同年齡層。即使男孩慣常以牛仔褲白T恤示人，披上一件trench coat，馬上增添幾分成熟。

洋葱式時尚配搭

乍暖還寒的回南天，適合「洋葱式」穿衣法，方便加加減減身上衣物。在乾濕褸內襯牛仔外套，內層再襯恤衫，運用多層次配搭，集時尚與功能於一身。

文：劉詩言

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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