Watch News：重溫經典腕表傳奇

Chanel以外，Jaeger-LeCoultre最近亦找來Nicholas Foulkes撰寫新書Reverso，主角是今年誕生90周年的Reverso翻轉系列腕表。Reverso翻轉系列腕表於1931年面世，當時是裝飾藝術的巔峰時期，腕表是專為抵禦馬球比賽時劇烈碰撞而設計。採用線條流暢的造型及獨特的可翻轉表殼，腕表捕捉了當時勇於挑戰傳統的時代精神。在面世90年以來，系列不斷推陳出新，空白的金屬表背最初只有實用功能，後來逐漸成為發揮創意的畫布，可透過琺瑯、鐫刻或寶石鑲嵌加以裝飾。

Reverso由Jaeger-LeCoultre和Assouline合作出版，書中載有豐富插圖，透過歷史檔案圖片和原始的攝影作品，追溯系列在過去90年的歷史和演變（曾搭載超過50款機芯，並搭配數百款表盤），同時分享了10多名Reverso系列腕表擁有者的故事及每枚個人化訂製腕表背後的意義。新書同時介紹品牌將180項精湛腕表工藝集於一身的發展歷程。趁牛年伊始，不妨重溫這些經典腕表的故事。

●查詢：Chanel 2869 4898

Jaeger-LeCoultre 2732 2251

文：張曉冬

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