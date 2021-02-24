強強合作 出戰腕上賽道

你可能以為看錯，這只是TAG Heuer和Porsche的首枚合作腕表？兩個品牌不是合作了數十年了嗎？事實是兩個品牌確有很深厚的淵源，但從來沒有合作推出腕表。

賽車場展開密切關係

1931年，Ferdinand Porsche的兒子Ferdinand Anton Ernst加入了父親的汽車工程公司，並於1948年創立了以家族姓氏命名的汽車品牌。短短幾年間，Porsche的名字響徹全球賽道，贏得1954年卡萊拉泛美越野大賽（Carrera Panamericana）冠軍。為了紀念贏得比賽，品牌將其最強大的引擎取名為Carrera。而在1963年，Heuer創辦人Edouard Heuer的曾孫Jack製作了首枚Carrera計時表，讓車手在駕駛時也能讀取時間。Carrera一詞在西班牙文是「競賽」的意思，兩個品牌的密切關係，正是從賽車中展開。

在Carrera計時表後，Jack在1969年創作了Monaco腕表，成為史上首款方形防水自動計時表。腕表的名字令人聯想到賽車界的摩納哥大獎賽及蒙地卡羅拉力賽。在1968至1970年，Porsche便連續3年以其911車型在蒙地卡羅拉力賽中奪冠。當時為研製創新的Monaco腕表，為Heuer帶來了不小的財務成本，作為代替昂貴廣告宣傳的方案，向賽車手Jo Siffert（他同時是來自瑞士小鎮弗里堡的保時捷經銷商）提供贊助安排。品牌以2.5萬瑞士法郎作為酬勞，讓Jo Siffert在跑車和西裝掛上品牌的徽標，他亦可以批發價購買Heuer腕表，再以可觀利潤轉售給賽車朋友。結果到了1969年賽季末期，F1一級方程式賽車裝備區一半的人都佩戴Heuer腕表。而Steve McQueen在1970年電影《勒芒》（Le Mans）拍攝期間亦在賽車服戴上Heuer徽標，連同片中他駕駛的Porsche 917跑車，成為經典。

聯手研發高性能引擎

兩個品牌雖然經常在賽車場上碰頭，但真正合作要至1980年代中期。當時Heuer易手到TAG集團旗下成為TAG Heuer，與Porsche聯手研發生產TAG-Porsche引擎，此高性能引擎令McLaren車隊連續3次贏得F1大獎賽世界冠軍。到1999年雙方合作關係愈加密切，參與保時捷卡萊拉盃（Porsche Carrera Cup）、超級盃（Supercup）、世界耐力錦標賽（Endurance World Championship）。TAG Heuer更是電動方程式錦標賽（Formula E）的創始合伙人，在2019年與Porsche共同成立自己的電動方程式錦標賽車隊。在現實世界的賽車比賽外，TAG Heuer亦參與模擬賽車，支持保時捷泰格豪雅電競超級盃（Porsche TAG Heuer Esports Supercup）。

搭載自製機芯 80小時動力儲存

因為對賽車的同樣熱情，兩個品牌一直密切往來，而繼兩年前共同成立賽車隊後，終在今年宣布全新合作，範圍涵蓋賽事至產品研發等各項領域，令關係親上加親，而首個面世的作品便是TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph計時表。腕表結合了兩大品牌的精神，表圈上有Porsche鐫刻字樣，Porsche的紅、黑及灰色貫穿腕表設計。上鏈擺陀外形源自賽車的方向盤，灰色瀝青效果的表盤則呼應公路地面。腕表備小牛皮表帶和精鋼表鏈款，搭載自製Heuer 02自動機械機芯，可提供80小時動力儲存。

除了首枚合作的腕表，雙方亦預告將有更多聯名產品。而除了賽車，高爾夫球和網球亦是兩個品牌同樣熱中的運動。近年TAG Heuer為Connected智能腕表推出高爾夫應用程式，Porsche也舉辦不同高爾夫球活動，如保時捷世界盃高爾夫球總決賽（Porsche Golf Cup World Final），並自2015年起贊助保時捷歐洲公開賽（Porsche European Open），TAG Heuer也將會在今年開始參與兩項賽事，並成為德國史特加舉辦的保時捷網球大獎賽（Porsche Tennis Grand Prix）官方計時、腕表和計時表合作伙伴。無論對TAG Heuer還是Porsche迷來說，都是令人期待的合作。

●查詢：TAG Heuer 2375 0836

文：張曉冬

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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