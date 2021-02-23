論盡教育：校長，求你唔好叫我教通識

閱報得悉，立法會研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會舉行視像會議，討論教科書的評審機制及文憑試擬題機制。不知怎的，講吓講吓竟然講到促請教育局在課室內加設閉路電視（CCTV），並專門錄製教師教學。張宇人議員說可藉CCTV監察教師有否按課程及書本教授，而學生亦可藉此作溫習之用，又提倡鏡頭要「對正老師，不對學生，睇住佢教學」；梁美芬議員話「新冠名」通識科等於變相重推「填鴨式教育」，斥教育局盲推選擇題係唔諗嘢，又斥「邊個設計用multiple choice，嗰個就要離開嗰一科」。梁議員認為教師不應擔心被攝錄，唔夠料就唔應該教書。梁議員有金句：「大把人排住隊想教書吖」；葛珮帆議員則指有教材「逢中必反」，認為「新冠名」通識科要統一教材，並設下問責制。

課室裝CCTV 廚房又使唔使？

王師奶素來敬重斯文，對學識廣博之士佩服得五體投地，做得議員何止萬中選一，所以對議員們心存尊敬。近日議員們對通識科好多高見，所以如果我是一名教師（假設咋），我一定請求、要求、跪求、叩求校長，千萬不要編我教通識。我寧願教3班中文、2班英文，改簿改到抽筋，再加十樣八樣課外活動都在所不辭。總之一句講晒，唔好叫我教通識科。

張宇人議員說要設CCTV替教師錄像，佢無好似梁美芬議員咁指名專錄通識科，即係科科都要錄，佢仲講明CCTV可監察教師有否按課程及書本教授，也可給學生溫習之用。王師奶唔明張議員話鏡頭要對正老師，不對學生；如果老師學生一齊上鏡，一可監察老師有否「越軌」，二可𥄫實學生有否反斗或瞓覺，三來師生可分享同甘共苦之樂。小婦人有一建議，每一課室設一智能機械人代替教師，必符合張議員要求。八卦問吓，張議員有無提議啲食肆老闆喺廚房裝CCTV，𥄫實廚師有無「吞泡」？

考MC等於唔用腦？

至於梁美芬議員批評「新冠名」通識科是填鴨式教育，她一語中的。本來的通識科係無課本嘅，無課本就無鴨可填，現在葛珮帆議員進一步要統一課本，如果實行，那就有填不盡的鴨了。王師奶智商低，唔明點解梁議員話用multiple choice係唔諗嘢，仲勞氣到話「邊個設計用MC，邊個就要離開嗰一科」。選擇題唔係香港考評局發明，就因為佢哋有腦才用選擇題。每年考生5萬多，又係必修科，如果條條題目都用文字作答，想依時放榜都難，你估一個教師改20、30張卷咩？俗語話「事非經過不知難」，一啲都無錯，口噏噏容乜易啫，到你自己做就倒瀉籮蟹。小婦人雖然成日鬧三鬧四，但都好體諒對方㗎。

葛珮帆議員話有教材「逢中必反」，呢度可能有誤解，邊間出版社咁多錢蝕？邊間學校咁夠膽採用？所有教科書都要教育局審查過才准列入書單，唔通你想話教育局放水？下筆可能有輕重，逢中必反絕對no way。葛議員，請放心。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第334期]