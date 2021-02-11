辣媽CEO：給26歲大T的信

明知你不是我的讀者，沒有興趣看我的專欄，但每一年我總是樂此不疲在專欄中寫封信給你，是我知道自己年紀大記性差，日記沒有時間日日寫，年記都好過無。記得到、寫得下的雖然不一定是什麼大事，但絕對是印象經歷深刻難忘的重要事。什麼時候拿出來細看，所有場景畫面在腦海中如幻燈片不斷重播，點滴在心頭，點止百般滋味咁少？

媽媽永遠愛你！

過去一年，因為要共同開拓新事業新品牌，一日24小時除了睡覺幾個小時，其餘都日夜出雙入對。相處多，工作忙，摩擦少不免，但意外驚喜是對你的了解更多。我要求高，心急無耐性，我們之間的關係不是老闆員工上司下屬，沒有上班下班這回事，對你帶來很大的壓力。你真的成熟了，懂得體諒我的難處、包容我的缺點。對我來說，學習如何在工作上和你及小T相處，也是一個考驗。我總希望用最短的時間把我懂得的、錯過的、知道的都傾囊相授，不敢怠慢是因為我怕來不及！我怕人生無常，我怕時日無多，我怕情深說話未曾講，所以藉着這個機會，千言萬語只一句，媽媽永遠愛你！

留學建立自信 小宇宙發光發亮

過去一年和你並肩作戰，我知道我不需要再擔心你了。你處事應變、待人接物、思考分析，火候雖然未夠，很多地方需要努力改善改進，但你有能力實力，做事考慮周詳、有紋有路、瞻前顧後，以一個剛剛大學畢業踏足社會的年輕人來說，說出類拔萃亦不為過。當日決定送你去韓國讀書，是一個對到不能再對的決定。在韓國生活的日子，讓你可以不在我的陰影之下，獨立自主地過活，隨心所欲跟着興趣，你的小宇宙有機會發光發亮。最重要的是，你建立了在香港生活時從來都缺乏的自信！能在梨花女子大學畢業，是你刻苦努力靠自己爭回來的氣，是你成就了自己的驕傲。

很多人讚賞媽媽夠勤力夠努力夠堅強，說起來應該歸功於你和弟弟。為了你們兩個，什麼苦頭我都吞得落，什麼難關我都捱得過，我才能夠成為今日的我。未來路，不知道我還能和你一起走多遠，我只知道活在當下，珍惜把握和你相處的時光和機會。我老了，未來日子，要靠你要辛苦你了！我承諾每一年都為你親手做一個生日蛋糕，因為即使你不看我的專欄，你肯定不會錯過我做的蛋糕。媽媽祝你生日，日日都快樂！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第334期]