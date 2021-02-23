家庭有教：疫下少出街，怕生怎麼辦？

發展心理學家很早已經發現幼兒天生有不同「氣質」，其中一個氣質維度是「負面情緒性」﹙negative emotionality﹚。「負面情緒性」較高的幼兒，容易因為陌生人或不熟悉的環境而害怕，亦容易受疫情影響而顯得「怕生」。其實，幼兒的氣質與其基因關係十分密切，故家長毋須因為幼兒突然「怕生」而擔心他們出現「問題」。很多時候，他們只要有多點時間觀察身邊的環境或人物，就會慢慢放鬆下來。如果家長想幫助幼兒快點適應，可以留意以下3點：

預先提示：在前往新地方或參與新活動前，家長預先告訴幼兒將會遇上的人和事﹙例如：「我們待會到姨姨家，逗留1小時左右」、「你記得姨姨的女兒媃媃嗎？她可能會想和你一起玩」﹚。這樣可以幫助幼兒做好心理準備，減少因為「突發事情」而產生的負面情緒。

角色扮演 為幼兒提供練習機會

及早計劃：如果家長估計幼兒將會因為陌生人而感到害怕，可以及早與幼兒討論處理的方法，教導幼兒如何面對﹙例如：「如果你覺得有點緊張（可能出現的情况），你就先深呼吸3下，並輕聲告訴自己『媽媽就在我身邊』﹗（可以如何面對）」、「如果姨姨問你最近過得好嗎，你就告訴姨姨你平時在家做什麼」、「如果媃媃想和你一起玩，你可以說好，然後坐在旁邊先看看媃媃玩什麼、怎樣玩﹚。若然家長覺得幼兒似懂非懂，可以事先一起角色扮演，為幼兒提供練習的機會。

讚賞鼓勵：如果幼兒實踐到家長的建議，家長可以讚美，並準確地告訴他們做得好的地方﹙例如：「見你深呼吸3下之後真的放鬆了很多﹗」、「媽媽很欣賞你記得我們的計劃，清楚告訴姨姨你在家做什麼」﹚。如幼兒未能即時做到應付裕如，家長記得要以正面的心情面對——幼兒本身已經因為陌生人或不熟悉的環境而出現負面情緒，見到爸爸媽媽「面黑黑」甚至開口怪責，可能會更加不知所措，下次變得更擔心害怕！

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第334期]