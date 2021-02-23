親子筆陣．同理心學堂：如何幫助失控痛哭的年輕人

筆者15歲時，家中所養的一頭小狗突然昏倒，停止呼吸。由於事件來得太突然，我嚇得大哭，嚷着：「怎樣了？不要有事啊！」媽媽聞聲走來，摸摸小狗的鼻子和身體後，反斥責我說：「你哭都無用啦！收聲，你幫不了手就行開！」媽媽的責備令我哭得更厲害，可是她並沒有理會我，只忙於處理小狗的事。我激動得跑出家門，走到附近的公園，獨自坐着痛哭，直至朋友來找我。

回想事件，媽媽表現得非常冷靜，她無視我的反應，亦沒有上前安慰。事後我理解到媽媽當時內心也不好受，但自從那件事後，我再也不敢隨意在家人面前表達情緒。

哭是紓緩情緒出路

其實我們要理解，哭，是一種情感的抒發。當人傷心、難過或驚慌時，身體會尋找排解的方法，哭就是紓緩情緒的出路，所以哭泣並不是不好的表現，反而可以幫助我們治療內心的傷口。那麼，當遇上年輕人哭泣時，我們可以怎樣伸出援手？

首先，我們要容許對方表達情緒，千萬別要說「別哭！」、「堅強點！」或「男兒流血不流淚」等說話，意圖阻止別人繼續哭，這只會令對方壓制情緒，害怕在人前表達真實的感受；加上當事人正處於激動狀態，不許他哭，只會令他更難平靜下來。

接着，我們可以嘗試表達理解。我們可以試把對方的感受描述出來，例如：「我感受到你很難過／辛苦／傷心／驚。」若不知道發生何事，可以說：「似乎有些事情發生令你難受，讓我陪伴你一會兒，好嗎？」我們亦可以用身體語言表達安慰和陪伴，簡單如握手、擁抱或搭對方的肩膀。如果當事人哭個不停，可以給對方遞上紙巾、開水，幫助對方平復情緒。

細心傾聽傷心原因

即使年輕人的激動情緒維持了好一段時間，我們也不要急着追問，可先問一些瑣事，有助對方冷靜，返回當下。例如「你口喝嗎？要不要飲料」、「你好點沒有？有沒有感到不適」。

當年輕人情緒穩定下來後，我們可細心聆聽對方傾訴，讓他慢慢講出傷心的原因。緊記聆聽時需要保持以下5種態度︰

．尊重和接納，專心傾聽，可以點頭或以短語回應：「係」、「嗯」、「明白」等

．別急於提出建議或解決方法，別說：「不如你試下……」

．別說出帶有批判或評斷的話，例如︰「你真的太傻了」、「不用如此灰心」

．反映感受，舉例說：「我感受到你內心的矛盾」、「你的確很難受」

．給予肯定，例如：「謝謝你信任我，肯跟我分享」、「我感受到你很重視感情」

總結而言，當年輕人哭泣，正代表他們發出求助的信號。作為成年人和長輩，如能在他們的成長路上遇到失意或困難時與他們同行，如同為他們送上一份愛的禮物。若你希望就這次分享題材作進一步了解或尋求協助，歡迎電郵至counselling@ymca.org.hk，本會將派員與你聯絡。

文：葉思雅（香港中華基督教青年會輔導組心理輔導員）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第334期]