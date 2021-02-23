自在講媽：伴讀家長放輕鬆

過去半年甚少寫文，也是因為心情鬱悶。我已經有家傭協助，兒子亦仍然穩定地接受行為訓練及言語治療，換言之我有休息的空間；但是社會氣氛愈來愈糟糕，加上疫情的陰霾，就算懂得排遣負面情緒也不容易保持正面樂觀。可以想像，比我處境更加困難的家長，在疫情期間面對親子問題必定感到孤單無助。

化身助教 家長感焦慮

單是網上遙距教學，已經讓我感到焦慮，就讀K1的犬兒每星期只需要上3天網課，大約半小時吧！但老公、家傭和我都耍手擰頭，叫苦連天，不安焦躁源於兩大點：第一、兼任幼教教師壓力大；第二、比較幼兒表現倍感沮喪。

普遍認同幼兒本該好動活潑，習慣手口並用探索世界，而且需要社交刺激和特定環境設施引導去學習。例如排隊洗手上廁所，輪流使用膠水做勞作，這些都不能被網上課堂取代。但疫情之下，家長都化身為助教，事前威逼利誘孩子安靜坐在電腦前，其間又要輔助小朋友理解課堂內容、提供技術支援，下課後還要絞盡腦汁在日常生活中重溫課堂內容，鞏固記憶……就算家長是幼兒教育工作者，恐怕也未必有本事協助子女適應遙距學習，部分家長（例如我）會擔心自己能力不足，影響幼兒學習進度而感到焦慮。

沉迷「捉錯處、找不同」 忽略孩子本領

第二種壓力源於比較，平素也提醒自己「沒有比較的世界更美麗」，但當上網課做伴讀書僮時，看見其他小朋友坐定定、伶牙俐齒回答問題，難免心生比較。我們的思維模式習慣「捉錯處、找不同」，容易看到孩子的弱點，忽略他們的本領，又或者太專注於自己的孩子，看不到其他小朋友也在魂遊太虛。加上網上學習本來就有很多掣肘，小朋友想發揮也不容易，在「開咪熄咪」之間，答問題的興致也「熄掉」，家長或許會漸漸失去對孩子的信心，因而感到氣餒。

躲家半年，積壓了很多鬱悶，我也開始認真反省，除了協助小朋友保持正常的身心發展，也不應該忽略個人需要。成年人也有很多生活壓力要面對，要真誠接納自己的限制，要保持覺察，不輕易隨着負面情緒沉入大海。在世紀疫情之下，這代小朋友或許培養出比我們更強的適應力和創造力，信任小朋友的潛能和可塑力。新一年的大願之一，是希望一眾陪太子讀書的爸爸媽媽，都可以放鬆一點，保持樂觀。

文：彭梓雅

作者簡介﹕前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第334期]