本周FOCUS．採訪手記：疫下學童的身心發展

除了學習，在疫情下很多學界公開比賽都取消或一再延期，對喜歡競賽的小朋友來說，身心發展會受影響嗎？功利一點看，準備升中的學生，若讀書非他們的專長，如果連唯一擅長的課外活動成績表都欠奉，會否影響他們考中學呢？今期就跟大家探討這個話題。

烏龍媽媽選校因禍得福

此外，今期名人親子的主角，是在幕前久未露面的馬小靈。一轉眼，她的大女兒已是中學生，雖然小靈在澳洲長大，但她不打算讓子女入讀國際學校，而是希望他們在傳統學校學好中文，不過這個烏龍媽媽因在「大抽獎」中填錯學校，令兒子誤入傳說中的「寶校」，卻因禍得福，體驗到所謂「寶校」其實也有其可取之處；她更大談女兒由傳統學校轉往happy school的經驗，親身體會到只要選對學校，能對孩子身心發展帶來正面影響，值得家長借鏡。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第334期]