轉化負能量 讓孩子輸得起

重新定義 着重經歷過程

要做到不論輸贏，都能保持良好的心理質素，她建議家長先要引導子女把比賽的意義重新定位，由着眼於結果，轉化到經歷過程，「當焦點不再是跟別人比賽，而是視之為培養個人成長的美德，例如學到體育精神、鍛煉毅力，而且在訓練期間，個人技巧也一定有提升，那其實即使最終贏不到比賽，亦有很多得着」。

持開放態度 聆聽子女心聲

談到過去一年，受疫情影響，學界賽事幾乎全告吹，Chloe說，孩子感到失望、不開心，是人之常情，最重要是家長帶着同理心，並持開放態度，讓子女有機會真確地表達感受。「成年人往往很急於向小朋友作理性解說，這個不是不重要，但絕非第一步。要建立良好的親子關係，首要是聆聽，讓小朋友有安全感去抒發情緒，儘管是一些負面感受。」

惟她強調，若在對話當中，發現子女有太多非理性、災難式的想法，家長就要拉他們一把，「每個孩子都獨特，有些可能會比較悲觀，暫時停賽便想到世界末日般嚴重，若有這個情况，家長便要介入，避免子女掉入負面情緒的漩渦」。

[Happy PaMa 教得樂 第334期]