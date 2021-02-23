芭蕾舞女孩 盼重回舞台

Zoom上舞蹈課 一對一學習

伴隨這幾個女孩成長多年的SDM爵士芭蕾舞學院導師Miss Chan說，今年整體學員的確少了比賽目標，「對一些經驗淺的小朋友，或許會欠缺推動力」。幸而嵐嵐、恩悅、芷蘊和樂心，都屬於經常參賽的一班學員，「她們很期待疫情過後再比賽，所以沒有給自己停下來，亦有上Zoom課堂或回學校上一對一課堂」。

該學院院長兼總經理陳遠航指出，舞蹈比賽、表演有助建立孩子的自信心和團隊精神，「舞蹈是一個很『靚』的活動，當她們穿上表演服後，自信心會大增，覺得自己是『star of the stage』；亦因為演出以群舞為主，可學習團隊之間的合作」。她透露，疫情前，學院每年派學員參與約300個比賽和活動，但疫情後不及五分之一，學院計劃推出網上表演舞台，讓一眾小朋友繼續有演出機會。

[Happy PaMa 教得樂 第334期]