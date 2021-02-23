在亂世中自我管理 「打通經脈」確立目標

面對現實 調適價值觀

去與留，不止是留不留在香港的問題，更是留不留在熟悉的工作環境。說到底，這要審視自己的學習能力，進而是能否啟動新的學習模式。

一直有穩定工作和固定生活模式的人，調節能力最受不起風浪。有些人不願意面對現實和接受變更，有些抱自欺欺人的心態，癡癡地等待香港回復至從前熟悉的生活模式。價值觀的調適是一輩子的功課，就是真正的學習——學習新的觀念，學習不同的信念，學習與新格局一起呼吸。

習慣與不確定因素同行

保持一種使命感（a sense of purpose），在風高浪急與呆滯不前之間，你不至迷失，因為你的purpose，能給你坐標（anchor），令你不被洪水淹沒。

從前的計劃和目標被打亂了，現在不少人要重新打造新時代裏的目標和一系列的計劃，需要一段時間，心情免不了時刻處於七上八落、患得患失的境界。有些人認為有一定程度積蓄的中年人擁有更多選擇，然而，他們卻較難轉行，害怕生活質素降低更令他們不能承受轉行的風險。反之，事業還未完全確立的年輕一族較易轉行，重新調整心理，對學習新技能不會設置過多的心理障礙。

無論如何，各人有各人的難處，不用羡慕別人身家豐厚而認為其日子會更好過，為自己不能適應新環境和挑戰製造藉口。

聽智者故事 碰撞出新招

我喜歡找智者和企業教練聊天，聽他們的故事，從中獲得思想撞擊，望可碰撞出一些想法，幫助我找尋使命，確立目標。在這段全球大停擺的抗疫期間，一切像呆滯不前，除了少數被疫情帶旺的行業，大部分人因不時處於膠着狀態而感到生產力低。

我喜歡以coaching幫助別人尋找目標，過程中我往往要進入對方的具體案例，了解其狀况，再抽離出來，理順其千絲萬縷的困惑，才可引導他看到大局然後破局。能夠幫對方「打通經脈」，是一種樂事，何况對我也是一種intellectual stimulation。

輸出溫暖 對生命產生盼望

確立利他主義的目標，把焦點從擔心疫情或前途問題，暫時轉移到幫助別人，就算是小事一樁都能讓對方產生莫名的感動。當你看到別人因為你的溫暖而微笑，你也會對生命產生盼望，自己亦能獲益。

某一個下午，我走入港鐵中環站時，膠袋突然穿了，袋裏的10瓶蜂蜜全跌在地上，一地都是蜂蜜。我極為尷尬，身上沒有新膠袋，想到服務處找職員幫忙，但又怕走開後其他路人會踩到蜂蜜。

突然有人路過，靜靜送上身上的環保袋，讓我放好數瓶沒有打碎的蜂蜜，另一人奔跑至附近的便利店，付錢買了兩個膠袋給我；還有第3人自發跑到服務處求助。我用身體圍着地上蜂蜜，以免路人踩上，連連鞠躬感謝各位「善長仁翁」。在中環站遇上幾名熱心助人的陌生人，令我立時忘記世間困苦。

試過不止一次，走上小巴才發現八達通不夠餘額，身上只有100元紙幣，身旁乘客也沒有足夠零錢幫我找換。突然有名年輕人說請我坐車。我感動不已，在大都市也能體驗人間有情，只看到這名戴着口罩的乘客，被我的連環感激弄到不自在，但眼神卻閃出歡喜的目光。

兩周前，我看到一名當健身教練和經營健身中心的老闆，在臉書貼上一張舉頭看天的照片，題字：「望天打卦。」我心裏一沉，想起他的健身中心已停工2個多月，馬上給他通電話，打氣，分析情勢，甚至鼓勵他轉變一些想法。從前生意好，沒時間沒心思聆聽內心渴望求變的吶喊，一直與自己的內在需求拖拖拉拉。「望天打卦」的日子正是再次與自己對話的空間，與靈魂重新接軌。

另一名外向的朋友說在家工作的日子冗長，精神變得散漫，已經忍受不了長期缺乏群體活動，開始每周安排最少兩通電話，與久違了的老朋友聊天。當自己心情灰暗時，會找相對積極開朗的人圍爐，待自己心境平和時，才會reach out情緒低落的朋友。

跨領域學習 激發創意靈感

除了圍爐取暖，與不同背景和行業的人來往可保持一個學習習慣。平常沒時間，可能會選擇約見密友和志同道合者，現在可能要刻意找跨領域的人，刺激一下自己的腦細胞。

有時候到小店與廚師聊天，在公園聽阿婆講前世今生的往事，與有智慧的退休人士交流生命故事……讓自己的腦袋注入不同的聲音，讓思維衝擊醞釀創意靈感。

確立每天規律 免精神頹廢

在家工作也要給自己一些規律（routine）。有家室之人比較容易保持規律，單身或失業人士忘記給自己訂立每天規律，隨心地過日子，慢慢變成任性，日夜顛倒、作息混亂，甚至孤立自己，躲起來追劇或打機，導致意志消沉、精神頹廢，卻不知如何拯救自己。

我認識有退休的人由於不敢外出，子女也不敢上門探訪以免播毒，但對方懂得留在家裏研發烹調，找速遞把美食送給朋友。也有人每天約一名朋友行山或吃飯，學習創造新規律。有子女領養小狗陪伴老人家，為家裏增添生命氣息，也讓老人家有點精神寄託，最少每天帶狗出外散步，成為一種規律——究竟是人放狗還是狗放人，已經分不清楚了。

家長要留意小孩有否出現異常情緒，並幫忙孩子訂立規律。幾個月前美國加州疫情持續惡化之際，我的朋友因着兩名孩子不適合網上上課，半年來天天打機過日子，脾氣愈來愈差，晚晚發噩夢，唯有申請專業人士的「金卡居留證」（就業金卡），暫搬到台灣，讓小孩就讀國際學校，希望半年後能搬回美國。他說，矽谷很多有錢華人，早已用金卡居留證搬到台北避疫，看似大費周章，但為了孩子和過正常有規律的生活，倒是唯一途徑。

懂得安撫自己 戰勝心戰

縱使我們不能自欺欺人，但也要懂得安撫自己，讓心情不致被憂慮或孤獨蠶食。有工作的人，請你告訴自己，在這時勢還保留一份工作是一件幸事。失去工作的人，心戰是你的最大挑戰，要保持正面思維，就當是一個gap year又好，一個探索新的事業發展機會也好，盡量用這段時間重新確立人生目標，期盼在亂世中還能有所作為。

■Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩

編輯：梁小玲

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