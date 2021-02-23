西貢海下 山光水色 新手路線 邂逅珊瑚

Nicholas自小跟隨父母四出遠足露營，與大自然作伴，愛上各式戶外活動，對繩索及攀樹等有相當認識。現時他具備三級山藝資格，亦是野外訓練導師，不時和學生上山練習。而本港眾多山頭中，他認為西貢的景色不單優美，而且路線選擇多，想挑戰高難度的可登上蚺蛇尖，想輕鬆易行的，則可選擇他今次推介的入門級路線。

石灰窰遺址 細說海下村變化

今次起步點是海下村，可從西貢市中心坐7號小巴前往，但要留意班次時間，周一至六是半小時一班，周日才20分鐘一班，最好預留時間等車。在小巴總站落車便是海下村，一行人隨灣仔營地路牌方向行，村內有多間士多可補給。經過海下村，隨即踏上大灘郊遊徑，行了約5分鐘後，右方已見第1個checkpoint︰石灰窰遺址。石灰是建築材料，亦可用來中和農地及魚塘的酸性。20世紀初，海下村民建成此石灰窰，從事石灰工業，由附近海域採得珊瑚及貝殼燃燒數天成為石灰，當年整條村落以此為生。可是在二次大戰後，英泥逐漸取代石灰，石灰工業逐漸沒落，石灰窰便一直荒廢。直到1982年，這裏才獲古物古蹟辦事處修復。石灰窰原先有4個，現存只有2個較為完整，其餘難辨原貌。石灰窰旁有塊介紹板講解石灰窰構造，不妨一看。

美麗海岸公園 孕育64種石珊瑚

離開石灰窰後，繼續踏上大灘郊遊徑，隨綠色欄杆前行，偶然經過一些開揚位置觀賞海景，我們邊走邊影相，約5分鐘後來到第2個checkpoint︰海下灣碼頭。

海下灣面積約260公頃，1996年被列為海岸公園，是香港首批建立的海岸公園之一，海下灣碼頭便建於海下灣海岸公園範圍。海下灣的水質潔淨優良，提供良好的海洋環境，孕育出多樣化海岸生境，有豐富的珊瑚品種，生態價值相當高，全港錄有84種石珊瑚，其中64種可在海下灣海岸公園找到。

值得一提，在天晴及退潮的日子，在海下灣碼頭細心觀察，有機會看到美麗奇特的珊瑚及色彩繽紛的珊瑚魚。而每到夏天，有不少浮潛愛好者到來近距離欣賞珊瑚群，但須遵守此處的「水肺潛水及徒手潛水暢遊珊瑚區守則」，例如不能觸摸及踐踏珊瑚等，保護海洋生態。

在碼頭除了欣賞珊瑚，還可觀看美麗開闊的海景，令人心情愉悅。欣賞過後，我們向灣仔路牌方向行，其間經過「賽馬會匯豐世界自然（香港）基金會海下灣海洋生物中心」，想入內了解海洋生態、探索珊瑚世界，得先預約報名。

一行人繼續前行，喜歡露營的Nicholas也帶我們看看本港熱門營地之一灣仔西營地。他指疫情前，一到假日營地便人山人海，非常熱鬧，但現時營地已關閉，我們只可從外看看營內的大草地。營地外也有些平坦位置，可供山友歇腳。

上斜登爐仔石 開揚美景零遮擋

我們稍休後，向大灘路牌方向行，沿路都是寬闊的山徑，易行好走，大家邊行邊說笑，直到於右方見到小徑入口，轉入去再踏上斜坡，便邁向第3個checkpoint︰爐仔石。上斜坡的這段路，較陡峭及崎嶇，算是全程最吃力路段，帶點挑戰，行至看見無遮無掩的開揚美景，代表到達爐仔石。Nicholas指，此處海拔161米，地勢不算高，但可俯瞰灣仔南營及西營，以及遠眺塔門、高流灣和蚺蛇尖。看到群山與碧海組成美景，印證「香港後花園」之稱，名不虛傳，我們忍不住瘋狂影相。

大灘沙灘水清沙幼 聽浪打卡

在爐仔石細賞海景後，原路落山，繼續向大灘郊遊徑路牌方向走，一直前行，路况大致平坦，偶然經過林蔭山道，在大太陽下，也感覺舒適，不知不覺眾人從蜿蜒小徑走到沙灘，亦是行程中最後一個checkpoint：大灘沙灘。這個沙灘規模細，但水清沙幼，人流不多，可迎着大海，靜聽海浪聲，是理想的休息打卡好地方。

越過沙灘接回山徑，沿大灘郊遊徑繼續前行，約20分鐘，經過高塘下洋村到達北潭路，完成今次行程。可坐巴士前往西貢市中心。

■行程

起點：海下村→（5分鐘）①石灰窰遺址→（5分鐘）②海下灣碼頭→（1小時20分鐘）③爐仔石→（40分鐘）④大灘沙灘→（20分鐘）終點：北潭路

全長：約9公里

需時：約2小時30分鐘（不連拍照休息）

交通：

起步：西貢市坐7號綠色專線小巴往海下村

回程：北潭路坐94九巴往西貢市

■海下山光水色 立即去片

bit.ly/3k3Ooe6

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：許朝茵

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[由我帶路]