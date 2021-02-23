「車中泊」掃鬱悶 駕着「蝸車」四圍遊

「車中泊」一詞源於日本，意思是在自行駕駛的車上住宿，煮食、娛樂、睡覺，統統在車內，與外國早已流行的「vanlife」（車旅生活）一說意思相近。然而，相比起外國人傾向改裝較大型的客貨van，作長時間的公路旅行，日本人的車中泊一般規模較小，他們除了愛用便於游走都市及鄉郊的私家車，逗留車中泊的日數也不太長，大多只是周末一兩天，其餘日子，車子可回復原狀接載客人。近年這股日本風吹至香港，特別是疫情當下，限聚令實施，外遊遙遙無期，於是便改到郊野來一趟車中泊旅程。

比露營輕鬆「難返轉頭」

開設facebook專頁「露營寶寶．車中泊．親子遊」的Bobo Chan，可謂疫情下「催生」的車中泊愛好者。她本是超級露營迷，露營資歷達9年，亦考獲香港山藝協會的一級和二級山藝訓練證書，除了香港大小山頭，遠至日本也有她的露營足迹。疫情下，官方營地封閉，苦無去處的Bobo轉念一想，不如試試日本人流行的車中泊吧？「2018年誕下女兒薯B後，與她同行的話不能去太遠的營地，原本一直想試試車中泊，疫情令這想法加速成真。」她笑言，試過車中泊後「好難返轉頭」，因為比起背着沉甸甸的背包遠足露營，車中泊實在太輕鬆方便。

訪問當日，Bobo駛着一輛白色本田（Honda）5座位Freed Spike，偕女兒來到位於元朗大江埔的私人營地，這裏可租借營具、雪櫃、桌椅等設備，亦提供梳洗設施。營地環境清幽，遠方山巒連綿，她將車子停泊在草坡上，打開左右車門及尾門，經整理後一個蝸居般的舒適空間便出現在眼前。「Freed Spike非常適合休閒用途，只要把後排椅背向前翻平，便是適合睡覺的空間。」翻下後座椅的車廂活動空間，長1.8米、闊1.4米、高1米，相當闊落，坐在車內看看書、享用簡單美食，或下車接觸大自然，感受微風和陽光，也是賞心樂事。

「聰明」收納毋須改裝

Bobo平均每星期會去兩次車中泊，車內的日常用品可謂一應俱全。她利用車廂的收納位，掛上了不用鑽孔的自製儲物木架和層板，把食具、書本、電筒、被鋪等零散雜物收納其中；又在民族風的氈子上，放置小雪櫃、具伸縮趟板的摺枱、放滿糧食的儲物箱等。相比起露營裝備講求輕量，車中泊省卻了考慮裝備重量的問題，所以車內還備有外置電源、摺疊式坐廁、水桶等露營難以攜帶的設備。她笑言：「有這些裝備，即使身處野外1個月也沒問題。」

天色漸漸入黑，燈泡串泛起黃光，Bobo在閱讀，女兒在畫畫，二人時而依偎聊天，氣氛溫馨。待夜深，便可鎖起車門，蓋上遮光窗簾，在車內入睡。

比起露營，Bobo認為車中泊勝在安全。「露營只有營帳，很單薄，但身處車中，起碼有層鐵皮保護。」她記得曾有朋友在露營時，不為意把一排雞蛋放於營帳裏，不久便有野豬衝入營內，連營帶蛋破壞。反而一次Bobo駕車上山，進餐時有野豬衝出，她馬上關上車門，避過一劫。車中泊另一優點，是留宿車內比睡在營帳更隔音及隔熱，Bobo說只要在臨睡前設好遮光窗簾，她總能一覺睡至早上9時。

探索秘景避免公開

一車在手，便能四處馳騁。這一年來，Bobo到過30、40個地方車中泊，欣賞過不少香港鮮為人知的美景，「最正的一次，去過一個沒圍欄、近海的路邊，車子泊到最盡，旁邊就是無邊際的海洋」。實際上是哪裏呢？Bobo卻三緘其口。原來車中泊愛好者有一條約定俗成的規矩，就是不向外公開地點，以免過多人車湧至，地點被「玩爛」。與其跟隨前人提示去車中泊，Bobo鼓勵大家多主動探索香港秘景：「只要你願意付出時間尋找，香港也有很多美麗的地方，人們常說馬爾代夫多美，常常花時間去日本，其實也可以將這些精力應用在香港，一個你土生土長的地方。」

儘管駕車可到的地方甚多，但Bobo提醒，車中泊愛好者需切記幾個原則：不擾民、不阻路、不在郊野公園範圍內生火、不停泊禁區，自己製造的垃圾，也要自己帶走。她又提到，《郊野公園條例》規限市民不得在非指定地區露營、建立帳幕或臨時遮蔽處，而在車中泊時要緊記，尋找能合法停車、路段平坦的地方，依隨以上原則，才可以好好享受車中泊的樂趣。

■「車中泊」部分營地INFO

車中泊想玩得安心，有人會選擇租用營地，除了不用擔心泊車問題，設施亦較齊全。

◆Autocamper 大江埔營地

查詢：facebook.com/autocamper.hk

◆BULA Adventure Base

查詢：facebook.com/bulaadventurebase

◆Easy Organic Farming

查詢：easyorganicfarming.com

◆東華三院馬草壟營地

查詢：youthcamp.tungwahcsd.org

註：營地或因應疫情關閉，請留意官方消息

場地提供：Autocamper 大江埔營地

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

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