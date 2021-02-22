實心實意：地區支援 殘疾復康重返社會

媽媽趕到醫院，看見令人慘不忍睹的情景。病牀周圍放滿儀器，志揚的血流到牀下，醫生不停為他輸血和急救。志揚在1星期內接受了5個大手術，卻依然昏迷不醒，醫生說蘇醒機會很微。有一天，志揚父母為已昏迷多天、手腳肌肉萎縮致皮包骨的志揚塗抹藥膏，滋潤他的皮膚。當時，不懂唱歌的爸爸對着兒子唱粵語金曲《前程錦繡》，志揚開始有反應；其後，情况逐漸好轉，雖未完全清醒，但醫生參考相關醫學指數後，認為他適合轉到療養院。在療養院不到1星期，即昏迷41天之後，志揚終蘇醒過來。

2013年調查：香港殘疾近60萬人

根據政府統計處2013年的調查，估計全港約有578,600名殘疾人士，他們有至少一項與以下有關的殘疾類別：身體活動能力受限制、視覺有困難、聽覺有困難、言語能力有困難、精神病／情緒病、自閉症、特殊學習困難、注意力不足／過度活躍症。

無論導致殘疾的原因是意外、患病或天生，他們都需要接受復康治療和訓練。2009年1月，社會福利署把當時的家居訓練及支援服務轉型，並按地區劃分，成立16間殘疾人士地區支援中心，靈實將軍澳及西貢地區支援中心（下稱DSC）是其中之一。透過DSC，殘疾人士、其家人及照顧者都可獲得適切支援，幫助他們改善身心狀况，繼而融入社區。

興趣小組+職業實習 發揮所長

志揚出院及休養之後，成為DSC會員，接受各種支援，包括個人發展計劃，讓他按個人興趣參與活動及小組，發展潛能及提升生活質素，令餘暇更多姿多采。計劃內容包括社區認識、家居生活、職業技能培訓、人際相處、情緒處理、藝術體驗、運動技能、興趣培養及技能學習等。目前，志揚參加了「全人教室」，根據自己的興趣和需要，參與性質多元化的小組，如足球班和靈性關懷團契，令生活更充實。他亦在靈實創毅中心接受職業實習，該中心鼓勵他就業及發揮所長。

本身能力較高的殘疾人士，可藉着訓練或參與活動，增加自信並逐步回到社區；而能力稍遜者則需更多針對的支援，例如痙攣（spasticity）、身體有攣縮情况或因中風致攣縮的人士，他們因身體機能上的限制，影響了對自己身分和價值的觀感，被患病的感覺支配了生活，因而失去參與社交活動或接觸社會的意欲。

為幫助這些人士重建正面、快樂、獨立、自主的生活態度，DSC獲得公益金資助，2020年10月推出「舒筋樂活新里程」計劃（ReLive Project）。運用一對一個別生活模式重整方案、復康運動訓練小組、樂活新生活態度小組等，在平常的痙攣復康之外，加入職業治療心理健康的概念，務求讓服務使用者更有效地自我管理痙攣及攣縮的情况，重塑對生活的態度，建立身心健康的生活模式，重獲自信自主的身分認同感。「舒筋樂活新里程」是一項創新計劃，希望填補服務的縫隙，幫助殘疾人士融入社會。

計劃開設家長小組互助

另一個同樣運用職業治療介入，是「創我天地」自閉症青年成長適應計劃（My Way Project）。計劃已圓滿結束，在4年間幫助了1080名服務使用者。「創我天地」首創「行孖咇」模式，從評估、制訂以至執行「個人適應計劃」，均由兩名個案經理（社工和職業治療師）共同管理，針對自閉症青年行為問題、成長需要、想法和理解能力，輔以感覺統合等職業治療法，對症下藥。「行孖咇」支援更快到位。

我們正擬推展多項新計劃，包括擴展對殘疾人士家長的支援，例如開設家長互助小組，鼓勵同路人互助，一起解決照顧上的困難；亦希望透過靈性關懷和團契等活動，定時讓家長們相聚，彼此分享、鼓勵和支援，並邀請家長擔任大使，幫助特別有困難的會員，協助家長自助，然後互助。我們亦希望加強隱蔽殘疾人士支援服務。這些因不為人知原因而與社區脫節的人士，需要特別關顧，期望透過地區或屋邨互助委員會、社會上持份者、家庭服務工作人員和街坊等提供資訊，找出隱蔽殘疾人士，然後適當跟進。

殘疾人士及其家屬都是社會重要成員，須予以尊重，期盼藉着加強地區支援，讓更多人融入社區，為社會發展增添動力。如欲進一步了解殘疾人士的地區支援服務，可致電2702 6002。

文：余佩玲（靈實將軍澳及西貢地區支援中心營運經理）