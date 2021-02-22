專家札記：修例建議：臨終前14日有醫生診斷 可「居處離世」

要在社區如願安然走完人生旅程，需依賴醫院和社區醫護團隊緊密協作。香港老年學會在「賽馬會安寧頌——安寧在院舍」計劃與部分政府津助院舍合作，聯同醫管局「社區老人評估小組」，為晚期疾病院友及其家屬提供支援，協助院友在病情反覆的晚期階段也能多留院舍接受照料，直至離世一刻。

提倡居處離世是政府政策，讓長者可於熟悉環境中安穩度過人生最後時刻。然而，在現行法例下，除領有護養院牌照的護理院舍可由註冊醫生證實院友死亡外，大部分安老院舍，仍需將院友送往醫院，若死因存疑，其遺體或需解剖以確定死因。香港食物及衛生局於2019年就「居處離世」的立法修訂展開公眾諮詢，公眾諮詢報告《晚期照顧：邁步向前》已於2020年發表。政府計劃修訂《死因裁判官條例》的條文，訂明安老院住客如已被診斷為患有末期病患，而在死亡前14日內曾得到一名註冊醫生的診治，並由一名註冊醫生作出最後診斷及確定死於自然，則毋須向死因裁判官報告其死亡。「居處離世」可以為將離世者提供醫院以外的選擇。

「預設照顧計劃」是病人臨終照顧的討論，當個人仍在「精神上有能力作出決定」時，邀請醫護人員及親友一起，就個人價值觀，表明自己對臨終照顧的意向，藉溝通和討論達到共識。華姐雖無自決能力，但透過與家人充分討論，可協助家人回顧她的意願，並按華姐的最佳利益原則作考量，作出合適晚期照顧的決定。透過商討過程，可協助家人了解病人的病情，處理家人間的分歧意見，避免產生無助和焦慮的情緒。

家人商討預設照顧 減焦慮無助

病人最佳利益是指：經評估和平衡多方面條件後，為某人在某一特定處境作出的一個決定。考慮病人最佳利益的同時，要顧及治療對病人帶來的好處和負擔，包括：治療成效，治療能否改善病情，病人會否因治療承受不能處理的痛苦，治療是否屬入侵性，治療是否合理等。

「去者善終，留者善別」，是「賽馬會安寧頌」計劃的目的。