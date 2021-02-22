可否不插喉不送院？ 院舍「瞓瞓吓走」有得揀

華姐的臨終意願圓滿了！

華姐患有晚期認知障礙症，亦曾患腸癌。因家人無法照顧而需要入住安老院舍。去年初因腹痛、發熱而多次入院，因此，院舍轉介予「賽馬會安寧頌——安寧在院舍」計劃（下稱計劃），希望可協助華姐家人商討華姐的臨終照顧，並給予支援。

法例：在安老院臨終須送院

計劃護士、社工和院舍職員約見華姐家人，家人表示希望華姐在院舍「瞓瞓吓覺」離去。華姐女兒說母親已經90歲了，她曾表示最想舒舒服服地走，因此家人都希望華姐不要插鼻胃喉，能吃喜歡的食物，維持晚期生活質素。而由於香港條例所限，不能在安老院舍由醫生證實死亡，所以家人選擇在華姐生命最後數天，讓她遷入院舍的獨立房間「安寧房」。房間經過佈置，像家的感覺，供彌留院友短暫居住。家人可以一直陪伴在側，直至院友沒有生命表徵才送醫院。（安寧房一般是隔離房作感染控制之用，而隔離用途作感染控制必有優先使用權。）

先達共識 不做非必要搶救

在計劃團隊安排下，華姐接受了醫管局「社區老人評估小組」服務，小組醫生向家人解釋並協助簽署「非住院病人不作心肺復蘇術」及「預設照顧計劃」文件，亦在取得共識下作為見證人為華姐簽署文件。正本需要在入醫院時帶備，以確保她的意願得到尊重和執行。

計劃護士、社工每星期探訪華姐，除跟進華姐身體狀况外，也為家屬提供情緒支援。加入計劃後半年的某夜，華姐因血壓低及脈搏快而被送往醫院。住院期間，眼見華姐因抽血、吊鹽水等而引致雙手瘀腫，家人感到很心疼，華姐亦因不肯進食，醫生建議插鼻胃喉，但女兒不想華姐辛苦而拒絕。家人都希望讓母親盡快返回院舍，經多方努力下，華姐終於在數天後出院，而家人亦再次表達希望讓母親在院舍離世的意願。

出院翌日，華姐出現氣促、血含氧量低、脈搏快而微弱的情况。計劃醫生認為華姐已經進入生命最後數天，除處方氧氣外，亦啟動安寧房的照顧，即計劃醫生每天到院舍診治和護士24小時當值，提供適切的護理。隨後兩天，華姐情况持續轉差，家人輪流陪伴在側；親屬到訪，安慰華姐不用掛心；院舍職員、相熟院友逐一與她道別。第3天早上，華姐在院舍安寧房中安詳離世。

院舍安寧房 家人陪伴道別

華姐可在熟悉的院舍中度過人生最後日子；醫管局醫生簽署「非住院病人不作心肺復蘇術」文件，讓華姐不用作最後不必要的搶救。家人感謝計劃讓華姐如願以償得以「好死」，女兒亦感恩自己解脫了多年當照顧者的壓力。

文：廖進芳（香港老年學會顧問護師（晚晴照顧））

編輯：梁小玲

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