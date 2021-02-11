食譜：DIY輕怡湯圓 桂圓煮湯減糖

【明報專訊】趁元宵，營養師改良了湯圓和小丸子食譜，讓大家在家自製「減糖減油版」的丸子應節！
■輕怡芝麻湯圓（8粒）
˙較坊間流心湯圓用油量少一半
˙1份4顆連湯185千卡，約等於半碗飯
材料：
皮：糯米粉 50克、滾水 30毫升、常溫水 10毫升
餡料：芝麻粉 20克、植物油 5毫升、常溫水 10毫升、糖 3克
湯： 水 700毫升、薑 50克、桂圓 10克、片糖 5克
步驟：
1.用細火炒香芝麻粉（約2分鐘）；加入糖、常溫水、植物油混和，分8份搓圓，放雪櫃冰格備用
2.糯米粉與滾水混合成塊狀，分2次加常溫水搓至不黏手，蓋上毛巾備用
3.薑去皮切片拍開，加水煮滾，再加入桂圓、片糖煮約10分鐘
4.將糯米粉糰分8份，包入餡料封口
5.將湯圓放入（3）中煮至浮起，再加入200毫升常溫水，煮滾後即成
營養師貼士：
餡料結冰更易包
˙餡料雪至結冰，更易包出湯圓
˙搓皮時先用熱水搓粉，再加入常溫水，表皮不易破裂
˙可用桂圓或其他天然甜度較高的食材如紅棗煮湯，減少用糖
˙若分開煮熟湯圓，將熟湯圓放入冰水約10秒，口感更煙韌
■芋蓉小丸子（約40粒，3至4人分量）
˙1份10顆丸子連芋蓉141千卡
˙不含糖分
材料：
丸子：糯米粉 50克、滾水 30毫升、常溫水10毫升
芋蓉湯：去皮芋頭 300克、滾水 200毫升
步驟：
1.芋頭隔水蒸約15分鐘至熟透變軟
2.糯米粉與滾水混合成塊狀，分2次
加常溫水，搓至不黏手後分為4等份
3.將粉糰搓成約1厘米寬條狀，再切成1厘米粒狀，搓圓成丸子
4.用水將丸子煮至浮起，撈起備用
5.蒸好的芋頭用叉壓成泥，慢慢加入滾水調節濃稠度煮滾，加入丸子即成
營養師貼士：
熟丸子放冰水10秒更煙韌
˙芋頭甜度不足，可加1茶匙砂糖提味
˙煮熟丸子可放在冰水約10秒，口感會更煙韌