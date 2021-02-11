食譜：DIY輕怡湯圓 桂圓煮湯減糖

■輕怡芝麻湯圓（8粒）

˙較坊間流心湯圓用油量少一半

˙1份4顆連湯185千卡，約等於半碗飯

材料：

皮：糯米粉 50克、滾水 30毫升、常溫水 10毫升

餡料：芝麻粉 20克、植物油 5毫升、常溫水 10毫升、糖 3克

湯： 水 700毫升、薑 50克、桂圓 10克、片糖 5克

步驟：

1.用細火炒香芝麻粉（約2分鐘）；加入糖、常溫水、植物油混和，分8份搓圓，放雪櫃冰格備用

2.糯米粉與滾水混合成塊狀，分2次加常溫水搓至不黏手，蓋上毛巾備用

3.薑去皮切片拍開，加水煮滾，再加入桂圓、片糖煮約10分鐘

4.將糯米粉糰分8份，包入餡料封口

5.將湯圓放入（3）中煮至浮起，再加入200毫升常溫水，煮滾後即成

營養師貼士：

餡料結冰更易包

˙餡料雪至結冰，更易包出湯圓

˙搓皮時先用熱水搓粉，再加入常溫水，表皮不易破裂

˙可用桂圓或其他天然甜度較高的食材如紅棗煮湯，減少用糖

˙若分開煮熟湯圓，將熟湯圓放入冰水約10秒，口感更煙韌

■芋蓉小丸子（約40粒，3至4人分量）

˙1份10顆丸子連芋蓉141千卡

˙不含糖分

材料：

丸子：糯米粉 50克、滾水 30毫升、常溫水10毫升

芋蓉湯：去皮芋頭 300克、滾水 200毫升

步驟：

1.芋頭隔水蒸約15分鐘至熟透變軟

2.糯米粉與滾水混合成塊狀，分2次

加常溫水，搓至不黏手後分為4等份

3.將粉糰搓成約1厘米寬條狀，再切成1厘米粒狀，搓圓成丸子

4.用水將丸子煮至浮起，撈起備用

5.蒸好的芋頭用叉壓成泥，慢慢加入滾水調節濃稠度煮滾，加入丸子即成

營養師貼士：

熟丸子放冰水10秒更煙韌

˙芋頭甜度不足，可加1茶匙砂糖提味

˙煮熟丸子可放在冰水約10秒，口感會更煙韌

[健康]