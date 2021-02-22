元宵湯圓 流心最邪惡 識揀配料 芋圓小丸子低卡

傳統芝麻、花生湯圓熱量都不低，4粒等於1碗飯。近年「台風」襲港，煙韌的芋圓、小丸子成為後起之秀，加入芋頭的芋圓，細細粒的小丸子，是否較健康的選擇？

「衰油」製作流心 高膽固醇慎吃

湯圓、芋圓、小丸子各有擁躉，哪款營養較佳？香港中文大學營養研究中心註冊營養師施穎軒指，湯圓常被詬病為高脂高糖，與其餡料有關，為了令味道更豐富，加入大量糖及油；熱量、糖分及油分均高於芋圓、小丸子。另外，為製成流心效果，不少湯圓更加入豬油、起酥油，先令內餡凝固，受熱時融化成流心；他形容，這類在室溫呈固體的油是「衰油」，飽和脂肪含量高，高膽固醇的人不宜多吃。

芋圓加椰奶黑糖 熱量糖分不低

至於芋圓、地瓜圓等，材料有芋頭、番薯及木薯粉，會否令營養加分？施穎軒指，以2人分量的芋圓用200克番薯或芋頭製作計算，每人吃100克芋圓約可吸收5克纖維，「不算多，不會提高營養價值」。另外由於要掩蓋木薯粉味道，包裝芋圓加入大量糖，「糖分多過普通湯圓，所以扣少少分」；加上芋圓多配搭紅豆蓉、椰奶、黑糖等食用，累積熱量和糖分不少。除非是控制了糖分的自家製芋圓，否則它未必是三者中最佳選擇。

小丸子熱量低 酒釀湯累事

至於小丸子，只由糯米粉及水製成，熱量最低。惟它味道單調，常配搭紅豆沙等糖分較高的糖水，「酒釀丸子的湯，熱量比丸子更高」，故要注意糖水選擇，建議選薑湯，或本身含食材天然甜味的芋頭、番薯甜湯代替。

4粒傳統湯圓=1碗飯

傳統湯圓，吃4粒已有約1碗飯熱量，要跑步1小時方可消耗，施穎軒建議每次食「兩粒起，三粒止」，亦應避免選擇流心內餡；同時要減少當日飯量。他續稱，1顆無餡湯圓的熱量約12千卡，有餡的則為60至70千卡，可謂「1粒抵5粒」；吃湯圓時若混合「有餡無餡一齊吃」，可減低熱量攝取。另外，可選擇以天然食物如番薯、芋頭為主材料的糖水，或用低熱量材料配搭芋圓，例如無糖的仙草。另一方面，擂沙湯圓的糖分理論上較傳統湯圓少，惟坊間出品會在花生粉加入大量糖，故與普通湯圓分別不大。

少油鹹湯圓 配菜肉可代正餐

不少人愛吃鹹湯圓，會否較甜湯圓健康？他指，兩者角色不同，「一個是正餐，一個是甜品」，難以比較。甜湯圓熱量主要源自砂糖，而鹹湯圓糖分不高，配搭肉和菜，提供蛋白質、纖維，營養較均衡。唯一擔心是炒製配料的用油量，「如果不用好多油，鹹湯圓是一個好選擇，可代替正餐」。

文：姚穎彤

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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