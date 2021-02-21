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movie chic movie style：救香港，就要炸香港《拆彈專家2》

【明報專訊】兩集《拆彈專家》幾乎把全香港都炸掉，認真好睇。電影把香港刻劃成炸彈之都，現實香港也像在倒數，時間更不斷被縮減，試問誰人願拆彈？

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