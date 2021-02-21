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同場加映：講經咩！

【明報專訊】Clubhouse呢個新興App都好多人講過：以下2000字，沒有傳播理論沒有分析，因為我根本唔識，淨係想用一個故事：講點解我由開始用Clubhouse，到少少驚咗佢。

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