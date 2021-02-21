什麼人訪問什麼人：不是絕望，也不想把勵志複製一次——訪問《狂舞派3》導演黃修平

拍「續集」 不如戲中有戲

問：《狂舞派3》是一部很早便計劃出現的續集，從2013到2020，影片的劇本其實有沒有變？

答：基本上沒有。事實上，不是所有電影都有被呼喚拍續集的機會，我很珍惜它。這一部跳過第二集而出現的第三集電影，從一開始便有這個發展方向。當年《狂舞派》放映每次謝票，都有觀眾問我們拍不拍續集。我一方面覺得難得聚集到一班出色的舞者和演員，順理成章要拍下去，另一方面卻不免擔心。因為心水清的都曉得，電影的第二集未必比第一集好，相反，可能是墮落的開始。

問：不怕啊，也有不少勝過第一集的續集電影，例如1980年那部《超人II》，還有《教父續集》，起碼不比正集差。

答：也不只《超人II》，《異形續集》對我來說也較第一集好。這些續集之所以較好，我覺得是因為它們都用了新的形式創作。那是一個心態問題。你在第一集有所創新，交出成績，拍續集時便傾向沿用那成功的方程式。這種追逐過去的成功，想將它複製出來的心態，除了會把你導向失敗，也跟《狂舞派》的精神背道而馳。我很不想把一部曾令人耳目一新的勵志作品複製一次，於是唯有坦承面對這個矛盾，設計出一個平行世界的處境，想像《狂舞派》的原班人馬「徇眾要求」，拍了一部平平無奇的《狂舞派2》。他們沒有因此大紅大紫，世界也不會因為再多一部勵志片而改變。他們面對的是一個遠比影片殘酷、充滿義利之爭的世界，我想近10年香港人對此都有很深感受。這就是《狂舞派3》創作理念的源頭。

問：現在演員台上台下呈現的那種辯證是否一早想好的？他們真假經歷的取捨又如何？

答：構想上我或多或少受到杜魯福的《戲中戲》（Day for Night）影響。我在學院授課時喜歡向學生析介這部電影，撰寫《狂舞派3》的劇本時很自然參考了它。至於真假取捨這問題，我跟每位演員都有深談，現在呈現出來的，他們的遭遇是現實和想像的混合，但我沒有預先設定一個大原則，例如要呈現特定比例的真實才可以。整體上是一個複雜的平衡遊戲。

問：那不如我直接問吧。例如佳仔（劉皓嵐飾，藝名「劉小華」）的遭遇是真事嗎？

答：佳仔當然是真事，是阿弗告訴我的。阿弗在電影裏做回自己，他本身是KIDA（Kowloon Industrial District Artists），很熟悉工廈區的人事，他告訴我，以前工廈區有一個街童，身世很特別，小混混般流連於不同店舖。我見過他一次，當時已經十一二歲，是他提供了佳仔這角色的原型。

出自Hip Hop人的「好人一生平安」

問：聽來阿弗在《狂舞派3》有一定的主導性。他是何時加入的？

答：他是電影的創作顧問。我找到他很重要。過去我碰到的嘻哈（Hip-hop）人，他們的美學和品味跟電影人都有一定出入，很多時都不太明白我的想法，但阿弗不同，他是讀電影的，又是工廈人。他知道我需要什麼，向我提供了很多有用的想法。至於我們何時認識，便得追溯至《狂舞派》了。當時我找阿Day（戴偉）做配樂，但又恐怕他未必搞到嘻哈，在他介紹下，引入了阿弗一起創作。到籌備《狂舞派3》，我又找他們來談，其間發覺阿弗意見很多，不單是嘻哈上，還包括社會和人文精神的問題，和我都很投契，很清楚這齣戲有價值的東西在哪裏，明白我想做什麼，由是他參與得愈來愈多。

問：紐約那一段又是誰的主意？

答：通過一個YouTuber的角色，做一個儼如嘻哈的懶人包，劇本已有，但在紐約訪問什麼人，怎樣呈現，阿弗給了很多意見，甚至攙入了好些不止於嘻哈的元素，像「好人一生平安」這句台詞。千萬不要以為我們「抽水」，2018年時劇本中已有這句，意念就來自阿弗。他在想：像紙皮婆婆這一代被社會遺忘的人，究竟會有什麼口頭禪？他想出了這句話，很切合我，因為紙皮婆婆這角色，基本上與2012年我拍的短片《花椒八角咖啡豆》有關。那是一個真人故事，女主角的父親經營雜貨店，那時我尋找可以充當雜貨店所處的街市場地，遇見一位八十多歲的婆婆，很瘦，每天開舖、掛東西，我最後沒有租用她的店，但她的說話很感動我。我問她可否借地方拍攝，她不斷說：「成！成！成！你們年輕人盡情發揮吧！我老了，做不了多久，就讓你們年輕人幹下去吧！」我聽後熱淚盈眶，幾乎要跑到某角落哭出來。阿弗覺得，她這代人就有這種善良和踏實，可以講出「好人一生平安」這種說話。不幸的是，社會上就有人會利用他們的善良去剝削他們。

沒有塌下來的布景板

問：Dave到紐約教小孩子跳舞那一段又如何？是要宣揚「嘻哈屬於小孩子」這信息嗎？

答：那是虛構的，亦是我安排Dave這個角色的歸宿。他這個角色正路處理是要失敗的。他高傲，不肯妥協，片末他參加的那場跳舞比賽該鎩羽而歸才是，但我轉念一想，為何不可去盡一點，讓他勝了，還可以去紐約開始新生？香港不適合他這種人，他是連女朋友也可不理而去上路的傢伙。於是，我讓他去紐約，和Tommy Guns飾演的Stormy會合。Tommy Guns這位截肢舞者也是意見很多、很執著的演員，「嘻哈屬於小孩子」的意念就是他提出。起初我覺得它有點陳腔濫調，但後來和其他嘻哈人談多了，發覺他們都有類似看法，的而且確，只有B-boys和B-girls，沒有B-men和B-women的，後來就採納了，把它放入戲裏。

問：所以就有了片末以佳仔的舞姿作結的安排了？那比其他人都要長的獨舞片段是呼應這個信息，強調嘻哈和街舞都要勿忘初衷，而你也有寄望下一代的想法，是這樣嗎？

答：我倒沒這個意思。我把佳仔放到最後，純粹是覺得他的路最長。我想起《夜更》在金馬獎獲獎後，郭臻那段得獎感言；我們都要療傷，要繼續走下去，似乎頗適合套用到這戲的結局上。有人看了戲問我《狂舞派3》這樣結尾算否絕望是否悲觀？我又不覺得。拍攝片末高潮戲時副導演問我那個布景板何時塌下來，我怪沒好氣：「誰說要它塌下來的？」劇本都沒這樣寫，不知何解他們都覺得它最後要塌下來。假如戲是絕望的，那當然要塌下來，壓着所有人，但它最後沒有。我不認為戲是絕望的，但也不想給出一個虛假的希望。

問：你既然提到了，便不妨說多一點？那場片末大龍鳳，你是一早想好以拍攝背景板後面的鏡頭收結，還是臨場決定？因為現在這樣拍攝，固然有留白和含蓄的效果，但作為觀眾也可以有相反的看法，覺得你在取巧，遮蓋了發生在前面的關鍵事件，不交代事情的最終結果，從而掩飾你不懂收拾殘局的缺點。作為情節和終局處境上的死結，你可以有很多處理手法，例如杜魯福在《四百擊》用到的凝鏡，但你選擇了遮蓋，我覺得這裏值得你為我們說明一下。

答：劇本裏文字就是這樣描述的了。假如有人覺得我取巧，我會反問一句：怎樣定義取巧？你也曉得說故事的角色最後來到一個死結上，對我來說，他們最後有沒有被拘捕、有沒有失去工作都不重要，會繼續跳下去、走下去才是我想要傳達的。

問：你不介意的話，我們繼續談你創作的過程。《狂舞派3》有很多條敘事線。你是怎樣發展它們？是否那種從人物出發的方法：按他們的動機構想他們的行動，然後盡量讓它們並行不悖地開展？

多線敘事 「我其實有點任性」

答：我一開始先定好「工業區士紳化，被地產霸權侵佔」這個大故事線。最理想的情况是，透過在區內進行資料蒐集和人物訪談，能夠有機地把真實發生的故事嵌入主架構。我的做法是將我構想的處境說出來，收集他們的反應，同時看他們有什麼真實經歷，用他們的生活點滴為整個故事增添血肉。現在回想起來，我其實有點任性，因而造成現在各人的敘事線太自由流動（free-flow），沒有太考慮戲劇上哪一條線該重要一些，或者作一些出乎意料的橋段安排，例如我甚至沒怎樣想過，該否把蔡瀚億飾演的阿良寫成歹角，現在的他其實只是走另一條路的主角之一。他的原型來自我認識的一個電影人，相信可以用小聰明走入建制「兩全其美」。太有機的結果就是：可能會令人覺得故事看來有點鬆散。

問：我覺得鬆散的感覺可能也與現在場景轉換太頻繁有關。現在這樣，除了影響敘事，還可能對製作構成壓力。

答：哎喲，我當然很明白，我創作的方向都是不喜歡太多場景的，無論短片或長片我都很早有這個意識。我起初的想法是故事都在觀塘工廈區發生，拍攝固然方便，美學上也易於統一。後來才發現，要由鴻圖道轉景往成業街、由九龍轉往香港原來沒太大分別。不過說到底，這齣戲本身就是多線發展的日誌式眾生拼圖，所以這也許是無法避免的。不計紐約，我們在香港也拍了約30組戲，這在獨立電影來說真的有點多。

後記

《狂舞派3》有一幕高潮戲，蔡瀚億飾演的阿良本來協助建制維穩，但看見保安把孩子推倒，無法容忍，加入抗爭一方。黃修平透露，原來那場戲的靈感來自劉德華。某年華仔在內地演唱會，看見保安向年少歌迷動粗，忍不住走到台下攔阻。「啊，原來Baby John在扮劉天王！」聽的人不禁莞爾。

■問：朗天--香港土生土長作家、影評人，喜歡高達、塔可夫斯基、荷索。即將出版新作《反復：易經新寫》

■答：黃修平--《魔術男》、《狂舞派》、《哪一天我們會飛》導演，獅子座，喜歡宮崎駿、杜魯福，有演員的外形（事實上也間中客串幕前）、藝術家的內涵，2014年獲香港電影金像獎最佳新晉導演

文˙朗天

圖˙鄧宗弘

美術•胡春煌

編輯•劉子斌

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