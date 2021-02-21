周日話題：畸形的貧富懸殊 K形的疫下振濟

政府早前公布的貧窮報告，顯示2019年的貧窮問題持續惡化，政策干預前的貧窮人口升至149萬人，貧窮率為21.4%，兩者皆為有紀錄新高（圖一）。平心而論，林鄭政府近數年已較前任政府更願意調撥資源扶貧，但成效強差人意，這除了多項結構性原因（如人口結構老化和經濟結構轉型乏力）外，資產因素對家庭生計的影響，卻較少受到討論，如高薪人士可輕易透過積蓄購入資產（如物業和證券等），進一步增值；而現時量度貧富懸殊的指標，通常以就業收入及家庭月入的差距，忽略了該等差距可日積月累地擴闊。本文嘗試援引相關數據，填補空白。

量度貧富懸殊 易忽略資產因素

過去十多年，全球資產價格於低息環境下飈升，高薪人士的資產以幾何級數增值，積累財富。相反，不論低薪人士如何辛勤工作和儲蓄，假使沒有資產增值效應，亦只能在中低階層打拼，鮮能向上游動。以本地樓價為例，它自2003年谷底迄今已累計反彈近520%，同期恒生指數亦上揚116%，遠遠拋離家庭月入中位數的82%升幅（圖二）。在「馬太效應」（即《聖經》路加福音中的「凡有的，還要加給他，叫他有餘；凡沒有的，連他所有的也要奪去」）帶動下，財富差距只會繼續擴大。

根據經濟合作與發展組織（OECD）的研究報告，其28個成員國的最高月入的一成住戶，於2015年的合計住戶入息，平均相若於相關成員國整體月入的24%；不過，最高財富的一成住戶於成員國整體財富中，平均比例卻高佔52%，為前者的兩倍，反映以淨資產計算的貧富懸殊情况，較流動收入差距更為駭人。

香港統計處現時只有蒐集住戶的流動收入數據，未有如其他經濟體系般蒐集家庭儲蓄和資產數據。根據統計處2019年數據，全港最高月入的一成住戶的合計住戶入息，高佔全港整體月入的37%（圖四），較OECD的24%更高。可以推斷，香港以淨資產計算的的貧富懸殊情况，亦遠較OECD惡劣。港大教授王于漸早前的研究結果亦顯示，香港「業主」與「無產階級」的財富差距已擴闊至2018年的30倍，亦很坦白的表示單靠工作薪酬是不可能收窄財富差距。

國際投資銀行瑞信（Credit Suisse）現時定期出版「全球財富報告」，當中估算香港富裕人士的數目及財富總值的按年變化，亦有助管中窺豹。報告估計，2019年共有多達52萬港人的資產淨值逾100萬美元（即784萬港元），佔全港人口的8.2%（圖三）。這個比率遠超美國（7.6%）、英國（4.8%）、新加坡（4.5%）、日本（2.9%）、台灣（2.7%）、韓國（1.8%），「百萬美元富翁總有一個喺左近」，港人真是富甲一方，身在褔中不知福。

不過，仔細想想，這僅反映了香港樓價遠超合理水平的現實。2016年已有多達80萬自住業主已還清按揭，這批無負債的自住業主應可輕易越過逾百萬美元的財富門檻。只不過自住物業帳面升值是紙上富貴，除非「落車」套現及改為租住單位，所謂「百萬美元富翁」也許並不覺得自己富貴，相反可能會反思過去十多年捱生捱死做「樓奴」。

瑞信亦估算，香港共有3100人的淨資產逾5000萬美元（即3.9億港元），這批應是真金白銀的富裕人士，其數量在亞洲亦多於韓國（3000人）、台灣（2200人）及新加坡（1000人），僅不及日本（3400人）。這顯示香港的富者確實很富。

摩根銀行早前自創「K形復蘇（K-shaped recovery）」一詞來解釋全球經濟在新冠肺炎下的「二元背馳」復蘇路徑。K形上端的金融和資產市場，受惠於央行的無限量化寬鬆政策及政府的刺激性財政政策，股市和資產價格迭創新高，富者愈富；但K形下端的實體經濟和就業市場，卻備受疫情和封城衝擊，貧者愈貧，最終形成「K」字右邊上下兩線分道揚鑣，未來或會進一步分裂社會。

港府首重穩樓市 社會「K形」發展

借用「K形」概念，可以闡述香港的財富懸殊情形每况愈下，但政府的經濟政策又似是向富者傾斜。其實在嚴峻疫情、經濟停擺及高企失業率的三重打擊下，不少持貨能力較低的業主應該有放售物業的壓力，樓價亦應如2003年SARS時般出現顯著調整，這亦是正常的市場調節。不過，政府去年5月推出「預先批核還息不還本」計劃及「優化中小企融資擔保計劃」，多達5.8萬企業客戶及2.8萬個人客戶可得到額外的周轉資金，相關信貸援助額多達7840億港元，使他們不致賣樓套現。此外，去年11月撤回一手樓空置稅法案，亦明顯「彈弓手」助發展商一臂之力。

與此相反，政府近月在多個與民生相關政策（如最低工資、失業援助金、長者2元乘車優惠），卻明顯手緊及出現雙重標準。筆者理解到穩住樓市，對整體經濟有利，而不少中產階級的財富亦主要源於自置住所，樓市大幅調整亦會傷害他們的利益。不過，受到疫情嚴重衝擊的失業人士，當中包括生於斯長於斯而無恒產的年輕人，難免對政府進一步失望。

物必自腐而後蟲生，慎之。

文˙嘉偉

美術•胡春煌

編輯•劉子斌

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