模組式揚聲器 聲靚便攜長命

Beosound Level今次打正便攜旗號，輕巧的設計加上內置嵌入式手柄，讓揚聲器可以隨意豎立擺放、平放於桌面或懸掛於牆上；配合智能音效調控，在家中任何一個角落都能享受音樂。由於它具備防塵防濺水的IP54等級，放置在室外地方也沒有問題。除了便攜，Beosound Level挾着B&O招牌，音質自然出色：105W的音樂功率，加上5個驅動單元（2個低音揚聲器、1個全頻揚聲器、2個高音揚聲器和低失真放大器），支援「適應聲音調節」技術，可釋出79dB的低音表現和96dB的中頻響度，低音沉穩渾厚而富有動感。

現今電子產品的生命周期愈來愈短，隨時推出一兩年後已變成技術過時的「古董」。不過Beosound Level就用上了模組式設計，令日後維修保養更方便，例如用家可簡單地更換電池；更重要的是配置了B&O最新「可替換串流模組」，預先配備充足的處理效能及連接技術，方便用家日後作軟件更新及升級產品功能，意味它可持續更新使用，走在新一代揚聲器發展潮流的尖端。

■規格

重量：3.3kg

體積：348×230×56mm

售價：$11,498（銀色鋁框配深灰色織物面罩）、$13,980（金色鋁框配淺色橡木面罩）

查詢：2526 8800

文：Chung