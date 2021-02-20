知多啲：借錢先計分 清潔監工、文職都有份

合作社文獻展 為建築史補白

展覽團隊成員Belle Lao說，翻查資料，計劃自1950年代初開始醞釀。根據1951年的一份政府內部文件，時任輔政司曾提議把土地授予公務員建屋，財政司並不同意，認為「土地太珍貴了」，但贊同以優惠條件批出土地。反覆修訂後，政府遂向華員會了解公務員的意向，1952年11月，華員會回覆輔政司，已有1200名公務員表明有意欲參加。

反應熱烈，是否人人有份？綜合Belle和另一合作社社員李榮滋的說法，計劃允許不同薪級的長俸華人公務員申請，李榮滋說，「即使是衛生署清潔監工或一般文職也可申請，但政府怕人工低的人還不起錢，會批出較低的貸款額」。Belle的團隊找到一份為貸款額「計分」（point system）的文件，當中列出服務政府頭10年，1年計1分；第11至30年，每年計半分，養妻活兒可加分。愈高分者，獲批貸款額愈高（見圖a）。

[Feature]