公務員「合作」 自己家園自己建 安居土瓜灣半世紀 敵不過重建？

這裏自成一國，讓人忘了一街之隔，就是熙攘的馬頭圍道。當居民以為此心安處是吾「家」，去年中市建局卻宣布將重建這一帶。走在附近江蘇街上，看見已準備就緒的港鐵土瓜灣站出口，盼望多年的鐵路終駛至家門前，居民也許正自忖：我們還用得着嗎？

美善同道和靠背壟道的唐樓，每幢都有獨特風貌，這幢白底藍邊，4層高，轉角呈弧形；另一幢紅白相間，建有水磨石樓梯，多家露台種滿植物，簡約淡雅。信步街上，就像回顧上世紀五六十年代的港式優雅。這裏的樓房沒有嚇人浮誇的名字，只簡樸地以街號命名，像是美善同道38至40號、靠背壟道173至175號。雖然只寫街號，但心水清的街坊會知道這幢是「幫辦樓」，那幢是「教師樓」、「護士樓」。

結社向政府買地 建千呎大宅

1950年代，港英政府推出公務員建屋合作社計劃。長俸華人公務員可組成不少於10人的合作社，申請政府的低息貸款，購買政府以特惠價格（約三分之一地價）批出的土地，自建房屋。貸款還款期為20年，物權歸合作社擁有。社員必須在政府工作至退休，並放棄其他房屋福利，社員過世後，單位可由子女繼承。計劃至1980年代結束，其間共有238個合作社成立，逾5000個單位建成，分佈於西灣河太寧街、長沙灣順寧道、九龍塘喇沙利道等。昔日居住環境欠佳，政策正好為公務員提供了一個置業安居的希望，正如其中一間合作社的名字一樣——「好希望」。

靠背壟道一隅，住了好希望合作社的4代人。第一代社員都是醫護，結社已經有一甲子，社員要不已經仙遊，要不已年屆八九十歲，疫情下，他們都十分害怕見陌生人。第一代社員方伯在女兒陪伴下，願意跟我們談談當年。現年86歲的他，年輕時在九龍醫院當護士，記得有一天同事問，要加入他們正籌組的合作社嗎？「橫掂我本來住得好窄，在深水埗，二三百呎，4個人住，梗係應承啦！」

就這樣，方伯連同其餘17名醫護拍板結社。房子建在哪裏？政府分配了土瓜灣一處名為靠背壟道的荒地，「荒山野嶺，連馬路都沒有」。萬丈高樓平地起，一伙人找來建築師畫圖則，交予政府審批後，便找建築商動工起樓。1965年，方家迎來喬遷之喜，3房2廁1廳，實用面積近1000呎。為了每月供款$200，方伯天天自備午餐上班，「（供款）都唔少㗎！入政府做初時月薪$270，供樓時我估人工都係3位數」。

方伯自言記性差，很多細節，日久遺忘。幸好第二代住客丁梓風（化名）從長輩口中整合出不少來龍去脈，「顧名思義，（好希望）合作社是指為成員帶來好希望，有個長遠屬於自己的家園」。但在他看來，當時的條款不算很吸引，「我們的單位當時賣$31,100，利息共$12,660，不算特別便宜。以前這兒是山旮旯，都是山，感覺像充軍塞外」。他猜測計劃吸引社員的主因，是不用儲一大筆錢來付首期。

見證3代年華 裝潢不變如祖屋

丁梓風搬進靠背壟道時才兩歲，尚記得媽媽當時在瑪麗醫院上班，每天得走約20分鐘到舊紅磡碼頭搭船過海。室外環境也不算理想，尤其是1970年代興建樂民新村時，天天開山闢地、飛沙走石、塵土飛揚，家中過了窗戶緊閉的幾年時光。

丁梓風現與86歲的阿姨同住。時光荏苒，但丁家老貌依舊，裝潢自1960年代不曾變改。碧綠色紙皮石地磚、外公於1930年代蒐購的二手木櫃、海棠壓紋玻璃櫃，都是見證丁家3代花樣年華的老寶物。他數數手指，媽媽5兄弟姊妹，家裏先後有20多人在這裏住過，「房子可說是丁家的祖屋」。

他眉飛色舞地憶述，天台是他們3兄弟耍樂的主場，除了玩不膩的兵捉賊，大男孩還會提着攝影機講對白，裝作拍警匪片。到大時大節，親戚於丁宅濟濟一堂，「開兩三枱玩啤牌、21點，像置身拉斯維加斯」。屋內洋溢溫情，屋外則見證鄰舍親情。一個點頭，一個微笑，落雨嗌收衫，互相幫忙提重物，街坊數十年來的相處，交織出緊密的人際網絡。丁梓風現在仍見阿姨與同區老友煲電話粥，「以往她愛到高山道公園晨運，結識不少獨居老街坊」。如今阿姨老了，行動範圍愈縮愈小，幸好仍住在熟悉社區，到超市、餐廳、診所都不會迷路。

老人難搬走 堅決不散社

政府當時給予合作社開出的條件之一是不能出售單位，但1980年代末政府修例，只要75%社員同意，合作社便可解散及分契，社員補地價後可自由買賣房屋。好希望合作社幾經投票，不願解散的人仍佔多數，「大家怕閒雜人等，想保持住客都是公務員後代」。沒料到去年5月，市建局宣布重建靠背壟道及浙江街一段，牽涉28個合作社共462伙住戶，預計興建1500伙私人房屋及1000伙公營房屋。局方幾度上門鼓勵居民散社好辦事，但明碼實價的補償方案，卻要兩年後才落實。

丁梓風形容，老社員震驚得不懂反應，原來以往享有的住屋福利，會因發展之名被收回。更令他們吃驚的是，假使來日收到市建局的賠償金，還有一部分要用作補地價，用餘錢買到原區原大的新居，近乎沒可能。他苦笑：「局方的盤算是，土瓜灣是用來做豪宅的，你們是低端人口，躝啦！」

「其實不是錢的問題，是搬不了。」丁梓風正色道，即使賠償再多，他也不願搬，要阿姨適應新社區，根本是天方夜譚，「搬家過程已經好損耗，老人家，通常一搬屋就bye bye」。像住在隔壁的李伯是好希望合作社發起人，得知重建消息後抑鬱消沉，在寫給城規會的意見書上，他哀求市建局「可否釋出些陰德善意，把遷拆時間推遲四五年，屆時我這個老人應不在人世，可以避開這個逼上絕路的災劫，泉下有知亦深感大德」。雖然憤慨，但丁梓風還是有點樂天，認為只要不散社，政府也沒什麼理據能動用《收回土地條例》來收地，彷彿只要合作社存在，就有一股連推土機也能抵擋的團結力量。

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

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