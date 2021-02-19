樂壇已死？ 集樂人之力 起死回生

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要暫除口罩）

《樂壇已死》是2021年1月4日開始的計劃，由小克填詞、吳林峰作曲、王雙駿編曲，希望回應樂壇已死的說法。整件事由小克在社交平台表示想寫關於「樂壇已死」的歌曲開始，吳林峰表示已在寫同一主題的旋律，兩人一拍即合開始創作，第2日王雙駿加入，並找各友好樂手埋班，第12日就完成了歌曲製作，第15日派台，第23日發布官方MV，現時已有超過23萬人看過官方MV了。

副歌歌詞是這樣的︰「香港歌手經已死／甩嘴走音兼無氣／企在原地／所有青春嘴臉／邊個邊個都沒有星味／嘆口氣／往昔金曲的歲月／哪可媲美／別再開收音機／沾污這大氣」。這些其實都是近年網民對新進歌手的批評，先講一兩句他們的表現如何，再以前人作比較。吳林峰舉了一個例子，有人留言，說獲叱咤樂壇生力軍金獎的歌手柳應廷唱歌時「嗌唱又走音」，然後用曾經拿新人獎的殿堂級歌手陳奕迅作比較；類似留言多不勝數，網民在留言句末總不忘加個「樂壇已死」的標籤，這就是歌曲製作團隊想回應的現象。

情緒勒索？撩交嗌？圍爐？

吳林峰說，1月1日舉辦的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，是他第一次參與實體頒獎典禮，他見到很多人，熟悉和陌生的音樂人也有，有以前busking認識的音樂人，有很多出色的新音樂單位如SENZA A Cappella、The Boogie Playboys等，當日是他第一次感受到頒獎禮的力量。回家後他在網上見到「樂壇已死」的留言，因為「不忿」的情緒寫下這首歌曲。

王雙駿接着說︰「我䒐䒏的年代過去很久了。」他入行30年，不再像吳林峰般不忿，反而覺得憤怒的情緒是不對的。吳林峰說很多人很努力去創作，王雙駿就認為努力是必須的，而作品不夠好就是做得不夠好，不應該要人去憐憫你。問他有沒有留意到一些《樂壇已死》歌曲的負面批評，王雙駿最先想起，有人說這歌是「情緒勒索」，他不同意，他說吳林峰初出道「有團火」，所以觀眾感受到他的情緒，但他自己在歌曲製作過程中，感受甚深的其實是眾人義無反顧地加入計劃，一同成就這首歌曲，在聽到歌曲大合唱的部分，也感觸良多。

填詞人小克說，他䒐䒏的地方，是為什麼這個說法多年來一直存在，撇不掉呢？他認識很多努力的年輕人，而他也說歌詞中不少部分很「寸嘴」，一開始寫這主題的歌也是「撩交嗌」，當中不少反話，如歌曲的連接段歌詞是︰「要是年輕該死／別繼續拍拖／繼續見工／繼續結婚／繼續掃手機／別再唞氣」，對這位填詞人而言，是希望反映年輕人應有的自我和傲氣。他也留意到不少批評，指歌曲是音樂人「圍爐」的作品，他回應說如果歌曲加上兩個MV，都不能感動某些人，他也沒有辦法，他寫到最後只想為年輕人打氣，覺得他們面對的香港處境困難，比前人更甚。

娛樂選擇多 聽歌時間減少

回想製作過程，3人都認為相當神奇。過程中有很多人幫忙，例如填詞人黃偉文就替小克改過歌詞，王雙駿也在極短時間內找到義務幫忙的樂手及混音師等。這過程就收錄在製作團隊早前發布的「《樂壇已死》Behind The Scene 官方MV」，影片剪輯了歌手樂手如何加入製作，他們在幕後怎樣唱歌、錄音、彈奏樂曲、混音等。歌曲製作得如此快，樂壇怎可能已死？入行只有兩年的吳林峰說，親身進入音樂產業後，是不會覺得樂壇有「死」這個字的。在MV結尾，團隊給出統計，2020年不同數碼平台上架的本地歌曲，單曲共有855首，而專輯歌曲有1339首，同時也有過百首歌曲在不同平台誕生。王雙駿認為，現時做音樂的確困難，大眾有很多不同的娛樂，而人的注意力有限，可以花在音樂的時間愈來愈少，但作為專業的音樂人，遇上困難應該要想辦法解決。他們也打算延續此次樂壇已死的計劃，但暫時未能透露詳情。

那麼樂壇的問題是什麼？聽《樂壇已死》時，自然會覺得歌曲針對的是聽眾，王雙駿也說聽眾是樂壇的一部分，他會問，聽眾能否撇開成見聽歌呢？小克認為，香港社會缺乏美學教育，普羅大眾的審美能力、接受程度也較低，對於新創作比較保守；坊間詞評雖然多，但缺乏旋律、編曲方面的評論；而且有些說出「樂壇已死」的聽眾，未聽歌就先下定論，是不尊重創作者的努力。吳林峰就認為，對創作者而言，現在聽歌的途徑、串流音樂平台比以前多，歌曲要在平台上架也更加容易，其實發放歌曲的自由度是高了，如果不執著於將歌曲派上電台，要分享自己的音樂創作，現在是更容易的。

吳林峰舉出串流音樂平台的例子，包括大眾熟悉的KKBOX、Spotify等。當中KKBOX較多台灣歌曲，Spotify就較多歐美歌曲，那香港歌曲呢？礙於演算法，主流以外的歌曲在這些串流音樂平台上較難聽見。其實香港的獨立音樂圈也有一個串流音樂平台，是完全免費的，名字是indiecast.fm。這本地獨立音樂分享平台由Victor創辦，團隊成員包括Hugo和Mann等，既有網上版，亦有iOS及Android的應用程式。他們在1月的時候更新了平台，當時不少人在網上分享。

設獨立音樂平台 擴闊觀眾群

Victor說這個平台早於2015年成立，當時比較像是一個「音樂資料庫」，2019年，他們見到香港本土意識抬頭，希望做好這個平台，就邀請了平面設計師、程式設計師等加入團隊，還有Hugo和Mann負責訪問樂隊，寫文章記錄香港的獨立音樂，並在平台及社交平台上發布。適逢2020年的疫情，眾人有更多私人時間，便計劃更新網站及應用程式。更新後，應用程式中提供不同分類的音樂，有用音樂類型、風格、情緒做的歌曲分類。在2020年，共有1000多首歌曲上載至indiecast.fm，2021年更新平台後，Victor透露，已有超過9500名聽眾登記為用戶。

3人認為獨立音樂的精神是「自己做自己的音樂」，這個平台就是一個遊樂場，讓聽眾可以像尋寶一樣發掘風格少有的歌曲。對於小本製作的新樂隊及獨立音樂人而言，這個平台不用繳付上架費，手續簡單，所以上載歌曲的門檻比其他串流音樂平台低；觀眾也可免費使用平台。他們希望可以讓聽眾「離開耳仔的comfort zone」，所以準備有趣的音樂分類及歌單之外，程式也不會用演算法計算並推介用家會喜歡的歌曲，聽眾可以更易聽到不同類型的音樂。他們的目標，是希望藉這個平台成就本地的獨立音樂。

「樂壇應死」 音樂講求「真」

對於香港音樂的問題，Victor、Hugo和Mann較多留意香港的獨立音樂圈，因為它的觀眾群更小，他們認為需要更多的音樂基建去支持獨立音樂發展，串流音樂平台之外，也需要音樂媒體，他們舉例說，近年冒起的網上音樂媒體OC2S等，都希望可推廣香港獨立音樂，擴闊觀眾群。問到他們對主流樂壇的看法，他們大膽說「樂壇應死」，針對的是沒有心做音樂，只想進入娛樂圈追名逐利的藝人和這個風氣。

在他們眼中，獨立音樂是關乎創作的，由零開始做自己喜歡的音樂。這一點，與《樂壇已死》製作團隊的說法未必不同。訪問期間，王雙駿常常強調要創作好的音樂作品，最重要是有心，是作品中的「純粹」和「靈魂」。《樂壇已死》雖然被評為情緒勒索，但也是創作者感受的真實呈現。indiecast.fm團隊提到，近年主流音樂的聽眾也更着重歌手或創作者有個性，所以音樂風格上比以前百花齊放，而獨立音樂講求的是「真」。除了改善香港的音樂基建、音樂媒體、美學教育之外，兩團隊不約而同提到的這個「真」字，或許可以是香港音樂追求的一種美學方向？

●《樂壇已死》

官方MV︰youtu.be/WrcjKTXOpHE

Behind The Scene 官方MV︰youtu.be/onT86FU0KY4

「Indiecast.fm」本地獨立音樂分享平台

網址︰indiecast.fm

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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