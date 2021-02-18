簡約西裝 塑造東京美學

也許是為呼應疫情下的環境，系列以「家」的概念出發，除了布料講求柔軟舒適，設計也抹去過往punk味濃厚的風格，透過寬鬆利落的剪裁和素色運用，糅合出多套monotone的西裝及連身裝。雖然在家的話，未必需要穿得這麼亮麗，然而簡約的廓形可與其他服飾mix and match，輕易襯出高雅休閒的造型，平衡實穿與時尚感。這些單品在系列廣告照中，與現代工業的建築背景襯托下，充分體現出Ambush獨有的東京都市美學。

文：康詠然

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