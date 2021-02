時裝設計師變身精英教練 對就去做 健身改變人生

1.當初如何與健身結緣?

多年前從事設計師時,很多廠商移至內地,要中港兩邊走很辛苦,於是辭掉工作。後來在街上遇到一個朋友,她邀請我去她開辦的健身房幫忙,當時由清潔、見客、設計程式做起,其後經理問我可不可以教班,因為自己學過跳舞,便誤打誤撞教跳舞,後來又考了健身教練牌,變成一門認真經營的事業。由於當時我們的員工制服是由Nike贊助,有天Nike打電話問我要否接受他們贊助,我立刻說好,就這樣開始成為Nike Master Trainer。

2.如何定義自己?

Free!多年前剛從事健身教練時,人們見我一個女仔打大赤肋,穿著bra top在街上做fitness roadshow,總會勸我不要這樣。但我覺得自己認為對的事情,沒有害人就做吧,set your goal and get it。

3.最喜歡哪一項運動?

跳舞和HIIT(高強度間歇式訓練)。尤其跳舞沒有特定的規則界限,只要有音樂,就可以跟着節拍舞動身體。很多人以為身體不協調,沒有音樂感就不能跳舞,這是錯的觀念。

4.你陽光的外表充滿正能量,向來都是剛強樂天的人嗎?

小時候很靜很怕醜,驚死無朋友,還可以自己一個人對着「角落頭」玩全日。自從開始健身後,當教練的我要每天跟別人談話,從被照顧的角色變成照顧別人,性格才漸漸變得開朗。

5.從事健身行業多年,對你人生有什麼啟發?

要學習謙虛。健身這個行業很膚淺,人們評價一個健身教練,第一眼不是看他教得有多好,而是看他是否夠靚,夠後生,夠有型,因此很多具外在條件的教練都很自負,對人態度不好,但我認為人人平等,千萬不要覺得自己比人優越。

6.作為健身教練,有否徹底地影響過一個健身學生?

有很多從來不做運動的人,天天跟我一起跳舞做運動後,不但愛上了,之後更去參加三項鐵人,甚至成為獲品牌贊助的健身教練。

7. 你認為什麼是美?

我認為心地好的人就是美。外在的美很簡單,化妝就可以了,但如果心地好,這個美是由心發出來。

8. 有什麼皮膚或體態上的保養心得?

要做常規運動,飲食上相對健康,用自己喜歡的護膚品,有充足的睡眠便足夠。不用特別節食,也不要介意自己的體重,很多女生會因為重了2、3磅而抱怨,這是很不健康的事。一定要懂得接受自己,不要跟別人比較,如果為了追隨社交平台上看見那些模特兒的纖瘦身材而不進食,「死咗10年啦」!

9.怎樣形容自己的穿衣風格?

舒服最重要。我會將很美的衣服,襯一些搞笑的東西,例如穿泳衣、運動褲,著件靚blazer加高跟鞋,很喜歡這樣mix and match,但通常只有出席活動才穿高跟鞋,平日都以波鞋為主,自己結婚那天也只是穿波鞋,哈哈!

10. 疫情對你有什麼影響或體會?

很多健身班都取消了,影響很大很大,但這些時候更需要保持正面,可以看看有什麼想學想做,幫助求生。

●李婉芝 Utah Lee

Nike Master Trainer及健身教練,早年曾任時裝及珠寶設計師,現時活躍於各大媒體及社交平台,積極參與慈善活動。

