時裝設計師變身精英教練 對就去做 健身改變人生

1.當初如何與健身結緣？

多年前從事設計師時，很多廠商移至內地，要中港兩邊走很辛苦，於是辭掉工作。後來在街上遇到一個朋友，她邀請我去她開辦的健身房幫忙，當時由清潔、見客、設計程式做起，其後經理問我可不可以教班，因為自己學過跳舞，便誤打誤撞教跳舞，後來又考了健身教練牌，變成一門認真經營的事業。由於當時我們的員工制服是由Nike贊助，有天Nike打電話問我要否接受他們贊助，我立刻說好，就這樣開始成為Nike Master Trainer。

2.如何定義自己？

Free！多年前剛從事健身教練時，人們見我一個女仔打大赤肋，穿著bra top在街上做fitness roadshow，總會勸我不要這樣。但我覺得自己認為對的事情，沒有害人就做吧，set your goal and get it。

3.最喜歡哪一項運動？

跳舞和HIIT（高強度間歇式訓練）。尤其跳舞沒有特定的規則界限，只要有音樂，就可以跟着節拍舞動身體。很多人以為身體不協調，沒有音樂感就不能跳舞，這是錯的觀念。

4.你陽光的外表充滿正能量，向來都是剛強樂天的人嗎？

小時候很靜很怕醜，驚死無朋友，還可以自己一個人對着「角落頭」玩全日。自從開始健身後，當教練的我要每天跟別人談話，從被照顧的角色變成照顧別人，性格才漸漸變得開朗。

5.從事健身行業多年，對你人生有什麼啟發？

要學習謙虛。健身這個行業很膚淺，人們評價一個健身教練，第一眼不是看他教得有多好，而是看他是否夠靚，夠後生，夠有型，因此很多具外在條件的教練都很自負，對人態度不好，但我認為人人平等，千萬不要覺得自己比人優越。

6.作為健身教練，有否徹底地影響過一個健身學生？

有很多從來不做運動的人，天天跟我一起跳舞做運動後，不但愛上了，之後更去參加三項鐵人，甚至成為獲品牌贊助的健身教練。

7. 你認為什麼是美？

我認為心地好的人就是美。外在的美很簡單，化妝就可以了，但如果心地好，這個美是由心發出來。

8. 有什麼皮膚或體態上的保養心得？

要做常規運動，飲食上相對健康，用自己喜歡的護膚品，有充足的睡眠便足夠。不用特別節食，也不要介意自己的體重，很多女生會因為重了2、3磅而抱怨，這是很不健康的事。一定要懂得接受自己，不要跟別人比較，如果為了追隨社交平台上看見那些模特兒的纖瘦身材而不進食，「死咗10年啦」！

9.怎樣形容自己的穿衣風格？

舒服最重要。我會將很美的衣服，襯一些搞笑的東西，例如穿泳衣、運動褲，著件靚blazer加高跟鞋，很喜歡這樣mix and match，但通常只有出席活動才穿高跟鞋，平日都以波鞋為主，自己結婚那天也只是穿波鞋，哈哈！

10. 疫情對你有什麼影響或體會？

很多健身班都取消了，影響很大很大，但這些時候更需要保持正面，可以看看有什麼想學想做，幫助求生。

●李婉芝 Utah Lee

Nike Master Trainer及健身教練，早年曾任時裝及珠寶設計師，現時活躍於各大媒體及社交平台，積極參與慈善活動。

文：康詠然

編輯：蔡曉彤

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