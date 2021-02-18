單車入手8大貼士 諗清用途防「甩轆」

選購單車，價錢當然是重要的考量因素，但幾名專家都表示，人人有自己的預算，「平有平買、貴有貴買」。鎮洋兄弟單車公司市場部員工麥瀚殷指，新手對單車未有深入了解前，最好選擇大牌子，有認證和規管；龍記單車負責人Addy Law亦表示不要購買來歷不明、沒有任何認證資料的網購車，光顧老字號單車店舖較有保障。綜合專家意見，歸納出8個重點貼士供單車愛好者參考。

1. 車種：登山/公路/混合/城市

參與單車比賽多年兼為Decathlon單車運動大使尹星嵐和麥瀚殷都表示，選單車第一件事是要確定自己的需要，因為踩不同的路和用途（如休閒、鍛煉、比賽等）都需要配合不同車種。車種一般可分為4大類：「登山車」適合走在相對崎嶇的路段；「公路車」講求速度感，是比賽常見車種；「混合單車」則有登山車的外形但配合公路車的輪胎，相對省力；「城市車」則適合休閒娛樂，着重舒適感。

2. 車架：鋁材常見 碳纖維輕而吸震

市面上主流的單車材質大概有鋼材、鋁材、鈦金屬和碳纖維。當中鋁材最為常見，是中價位的主流車架材質，相比鋼材輕，而且不易生鏽。鋼材車架常見於較便宜的單車，有時候也會出現在一些古典、復古單車上，相對較重，而且容易生鏽，保存上需要更注意濕度。鈦金屬相比鋁材更輕更硬淨，是相對奢華的選擇，除了本身材質價格高，尹星嵐補充生產鈦金屬車架的質量控制（QC）相對嚴謹，可能10個車架中最後只有2至3個及格成品。碳纖維則是現在主流的貴價車架，比鈦金屬更輕且柔韌，吸震效果較佳。同時基於材質的特性，車架形狀相比其他金屬材質可以有更多變化，比如某些破風車架，目前只有碳纖維才製作得到。

3. 變速系統：新手選至少7波段

3名專家都建議，即使是新手，也應該選擇配備變速系統的單車，有基本的變速系統可以適應更多路段，用途較廣。部分單車左右手柄各有一個「轉波掣」（變速器）：一邊控制後輪飛輪，另一邊控制位於腳踏上的大齒盤（大餅），飛輪與大齒盤相互配合，可以變化更多的波段。另一些可變速單車只有一個不可調校的大齒盤，因此只有一個控制飛輪的變速器。大家可以基於路段需求和個人預算來選擇。麥瀚殷補充，兩個變速器的單車，新手操控或許難以兼顧，需時間練習。尹星嵐則表示香港路段有不少上落斜地形，建議新手至少買有7個波段的單車。

4. 煞車系統：框煞易維修 碟煞不怕雨

市面上一般分有碟煞、框煞。尹星嵐指框煞為最「大路」，佔市面大約六成，原理是用兩個橡膠夾住車輪，藉摩擦力使單車停下。框煞相對容易維修，但維修率也相對頻密，可能半年就要更換零件。另一缺點是在下雨天會因為雨水「潤滑」令煞車效能下降。碟煞則為近年新技術，可以做到慢慢停下、漸進式煞車效果，同時不容易受環境（如下雨天）影響煞車效能；缺點是煞車組件相對較重，影響速度，同時也較昂貴。

5. 把手：Y形易操控 踩公路宜耷頭

尹星嵐表示，把手的設計一般基於單車的類型與功能的需要。公路車把手選用往下彎的設計（彎把，俗稱「耷頭」），讓車手長時間踩單車時可切換不同握手位置，避免同一組肌肉長時間用力，導致疲累或勞損。登山車把手為長形一字把的設計，踩崎嶇路面時，車手容易穩定車身。至於Y字形把手，一般毋須太多技巧或經驗就能好好控制，在租用單車或共享單車上很常見。

6. 輪胎：幼胎快而靈活 粗胎抓力好

3名專家都指出，基本上身高與「胯高」愈高的人，輪胎直徑便應愈大。女生或體型較矮小的人，適合車輪直徑較小的單車。至於輪胎的粗幼選擇則要視乎路段，踩公路、追求速度，一般會選擇幼胎，能減少地面摩擦帶來的阻力，操控也更靈活；粗胎一般表面也佈滿坑坑窪窪的紋路，藉以增加抓力與摩擦力，適合在凹凸不平的路段使用。

7. 籃子：掛籃款或阻礙煞車

以單車代步或載物的人，一般都希望在前或後方加上置物籃或置物架。現時法例對此並沒有規管，但尹星嵐提出設置兩大原則：「不影響平衡、不影響視線。」Addy也特別提到，很多「前籃」為求方便安裝和拆卸，使用簡單鈎住把手的「掛籃款」，卻可能壓住煞車、變速線材，構成煞車失靈等安全隱患，應避免使用類似設計。

8. 坐墊：追求舒適揀寬大

單車座位也因應不同人士需求，衍生出不同的材質與設計。綜合3名專家意見，追求悠閒、舒適的人，可選擇設計較寬大的坐墊，通常比較厚身和柔軟。如果是追求速度的公路車，身體多會前傾，更多重量會分散到把手與腳踏之上，因此多選擇更薄更窄的設計。

文：唐可怡

編輯：林曉慧

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