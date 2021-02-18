東瀛韓菜攻港 和牛內臟燒得刁鑽

這家名為KollaBo的餐廳，與日語コラボ（合作）一詞發音相同，多年前由一名韓籍廚師創立，對於韓國美食瞭如指掌的他，熟知當地哪家餐廳的炸雞最出色，哪家的醬油蟹最香，哪家的豬腳最令人回味，正因每處都有自己的特色，為方便嘴饞時可以一次過品嘗不同店家的菜式，當時身處日本的他便靈機一觸，找來韓國十多家知名餐廳合作，將各方的人氣料理匯聚一堂。

軟腍豬腳 獲米芝蓮推介

今次選址香港開設首家海外分店，餐單也一概保留了日本總店的菜式。推介之選包括來自首爾酒吧街人氣餐廳Ohyang Jokbal的「豚足」，即中文稱為的豬腳，選用日本國產豬，按照原店的做法，用秘製香料以長時間燉煮，肉質軟腍，入口不膩，是十分香口的下酒菜，2019年更獲米芝蓮評為「必比登推介」的平民小食；而來自另一間人氣餐廳SoBackJa Ganjanggejang的醬油蟹，選用由韓國直送，一年只得兩造的渡蟹，此蟹蟹身不大，但蟹膏分量豐富，肥美新鮮，與秘製40年的醬油醃上48小時，食用時可將紫菜和白飯加入蟹蓋拌勻，飯粒吸盡蟹膏精華，香濃又creamy。

另外，為提升韓燒的味道和質素，餐廳伙拍日本大阪燒肉老店高麗屋合作，向當店入取最時令的A4及A5九州黑毛和牛，包括牛肋肉、牛上肩肉、牛肩胛肉和牛舌等多個不同部位，而且還模仿日本ホルモン（內臟燒烤）店的形式，提供多款稀有的牛內臟。趁現時無法外遊，喜歡日韓料理的朋友，一定要來試試。

●KollaBo

地址：太古太古城第10期 耀星閣地下G1015號舖

查詢：2529 8813

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