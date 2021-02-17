Double F：港式物哀：不再沿街看節日燈飾

這兩年，我們連在璀璨燈飾下各有心事也難，可能這樣，原本在燈光下被遮掩的各種對自由、囚禁、未來的想望，才更易突顯出來。

香港文學裏的物哀

在美好景色面前，卻有生而為人的各種陰霾，比如此身並不自由，比如城市並不那麼明亮，我想這是香港作家筆下的物哀。日本人在小島隨時沉沒的危機下，總有此身雖在堪驚之感，故在最美的事物面前，總有隱隱然的哀傷，總有一切終將逝去之悟，由是造就了日本的物哀美學。近日應Walk in Hong Kong之約，年初三在Zoom與陳智遠同遊尖沙嘴，講維港海濱的愛恨情仇，他講電影，我講文學，準備材料時，就覺得香港文學裏一樣有這種物哀。

飲江詩裏沿彌敦道走向尖沙嘴，在漫天璀璨燈光與快樂人群裏的孤獨者，時而嘗試讓燈光取悅自己，想着尋找到同志的快樂，時而心有被囚之感——這一切皆如眼前的燈影明滅，念頭與念頭間並不是固定不變的。這不是日本櫻花開至最盛最美卻驚覺總會凋謝的物哀，也不是紅樓夢式鏡裏美人骷髏的物哀，是東方之珠這個美好夜景陳腐意象下的物哀。

學者Ackbar Abbas談香港，那如同最後一瞥之愛，因為有大限在前，總被一切終將失去、一切已然失去之感纏繞，由是未消失的看不見，消失了的又錯認了……放在以前這大限是一個年份，放在現在，是各種正在發生的危機。

智遠兄來電相邀時，我就想若要談香港的物哀，在海旁最為合適，不只因為有飲江、廖偉棠、陳慧等作家寫下的尖沙嘴故事，也因為在海旁總會望向對岸，想着另一邊會是怎樣，待得渡過了另一邊，這一邊又成了彼岸，人生各種念頭如同彼岸大廈的燈光般明滅不定，念滅念起。

文：方太初

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