客座隨筆：沒有兒子就沒有今天的我

對華琪鈺來說，生命中的第一伴侶是老公，第二伴侶就是舞蹈。2013年，「第二伴侶」給了她愛的鼓勵，讓她憑《舞．雷雨》飾演高貴與傲慢的繁漪，首奪「最值得表揚女舞蹈員獎」。她回想︰「在領獎台上非常緊張，寶寶用胎動的方式鼓勵我：『媽媽你不止一個人』，我才鎮靜下來，他就是我的幸運星。」

筆者也曾經歷十月懷胎，當小生命在體內和你同呼吸同心跳，那種感受的確非常神奇：開心時，胎動明顯，一份歡樂，兩人體驗，喜悅感翻倍；低落時，胎動則較少，彷彿靜候我向他傾訴。從未有過的零距離連結，給予準媽媽無限的力量。

「兒子豐富我的舞蹈表達」

華琪鈺在懷孕期間重了近60磅，為她帶來不少壓力︰「一年沒法跳舞，令我陷入惶恐，經常擔心身形、體能、肌肉質素能否恢復，重拾舞蹈事業……」上帝關了一道門，總會為你開一扇窗。產後半年，她獲得《梁祝．傳說》孟姜女一角的演出機會，更在情感處理上得到昇華，她幽默地指︰「別人演繹孟姜女都是在哭長城、哭老公，我當時就是想兒子、哭兒子、尋找兒子。」

早前，著名編舞家梅卓燕老師為她編排舞劇《最後一夜》，她傳神演繹舞女金大班的3段愛情經歷，有賴兒子給予她更多層次的情感表達。她笑言一直和兒子「拍拖」：「小寶寶時，我們像談初戀，互有好感但仍需探索；當他逐漸長大，懂得表達自己時，我們就像新婚夫婦……」媽媽是孩子的第一個愛人，孩子是媽媽最深的牽掛。筆者加入新手媽媽行列一年，深感母子之間有種外人無法介入的微妙聯繫，當中產生的化學反應，讓媽媽收穫從未有過的被需要、依賴和信任，這正是媽媽成長的驅動力。

潮媽不止於外形，更是勇敢追夢，保留自我的獨立空間。為了鍾愛的舞蹈，華琪鈺願意犧牲口腹之慾與休息時間。在台下，她跟天下母親一樣，專注陪伴孩子；夜闌人靜時，珍惜自我相處的「Me Time」。第二天，太陽升起時，又是一個充滿能量的舞者和媽媽。

《寰聽世界》──「潮媽寶典」環節，每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢周一至五下午2:00至4:00於香港電台普通話台（AM 621、FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北；FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。網址︰t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《寰聽世界》主持

[Happy PaMa 教得樂 第333期]