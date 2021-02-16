客座隨筆：孩子很想同個世界請假

再「開學」壓力大 留意子女情緒

早前有報道關注香港學童精神問題，文中引述一名中學生非常憂慮復課後的學習進度，壓力大得稱「我最想同個世界請假」。我身為兩名青春期子女的爸爸，看到這故事感到非常心痛。很多醫生亦提醒父母，學童精神健康最高風險的時間就是學校假期後。作為父母的你和我，面對子女再次「開學」，有什麼需要留意呢？參考過不少學者和專家的意見，綜合了以下3項建議︰

1. 當子女向你表達不安或憂慮時，自己先要冷靜聆聽，讓他感到向你表達憂慮時，你是完全接納他的感受，並且嘗試讓他知道學校和教師所做的防疫工夫都很充足，亦教導他可如何保持個人衛生和健康。此外，可多些引導他發掘更多他一直很期待在學校發生的快樂事，例如會見到他喜歡的同學和教師。

2. 開學後繼續每天留意子女有否出現這些行為和情緒，包括疲倦、沒精打采、胃口欠佳、平時喜歡做的事變得不再有興趣、睡眠質素轉差等。如果這些行為徵狀持續，便有需要尋求專業人士的協助。

3. 基於對病毒或疫症的錯誤認識，或受別人錯誤的看法或言論影響，一班孩子重返校園後，有可能因意見不合出現欺凌情况。作為父母，我們必須以正確的知識去教導自己的子女，不能因對方的膚色、居住的地區等，而欺凌或歧視同學。同時，亦必須教導他們當遇到被欺凌的情况時，要告訴他信任的教師、父母知道。病毒固然要防避，校園欺凌和歧視更要防避。

68%爸爸疫下與孩子關係親近

好爸爸中心在半年前收到一份美國哈佛大學教育研究院的研究，學者發現疫情令一部分爸爸與孩子的關係變得更強健。結果顯示，68%受訪爸爸感到在疫症爆發之後，與孩子的關係是親近的；其中兩成是相比之前「更加」親近（註）。疫情已經擾攘了一年之久，困擾的，又何止孩子呢？作為父母的，同樣會感到乏力、無助之時。或許身處的環境未如人意，更有很多事情是我們不能控制，但這個研究結果提醒了我們，要把握每天光陰與子女共同經歷生活。

課可以停，但子女的成長不會停。我們錯過了，便恨錯難返。

註：「維護家庭基金．招雋寧」（2020）【哈佛調查】爸爸疫後常留家 把握建立父子關係的6個智慧。

文：溫南聲

作者簡介：維護家庭基金總幹事、好爸爸中心註冊社工

[Happy PaMa 教得樂 第333期]