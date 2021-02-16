媽媽維特：內在小孩之旅

父母都總會經歷過這種「又來了！」的時刻，那個瞬間失去內心平和、「快要被逼瘋」的一刻。也許是就功課問題跟孩子爭持不休，也許是聽着兩子吵嘴而無名火起，也許是面對兩歲小鬼扭計而情緒崩潰……

反應過大或過淡 先安撫內心

當我們發現這些糾纏不斷的模式重複又重複地困擾自己，那其實是一個信號，告訴我們是時候探索自己內在，而不是再去外求對策——我們需要停一停、想一想，究竟是「自己的哪個部分」被觸動了，以致我會出現那麼強烈的情緒反應？會否是「自己內心的什麼」需要先得到安撫？

但除了留意自己的情緒反應是否過大（不合比例地超過實際需要），原來也要留意自己會否「反應過淡」（under-responding），例如：

．在孩子需要保護時袖手

．對孩子的痛苦不為所動

．對孩子的渴望表現冷淡

．在應該說「不」和設定界線的時候過分寬容

．太少要求孩子合作

這一段令我當頭棒喝。我回想起大仔初生時在生死搏鬥後存活下來，我在深切治療房見到他後卻毫不心痛甚至發笑，還有他出院回家後長哭時我一度撒手不管。究竟我有什麼被冷藏了，我有什麼感覺被否定了，以致我會有如此冷漠的反應？

長大的自己 擁抱幼小的自己

書中有探索內在小孩的詳細指引，同時它也有一個簡單版的精要。即使只有一兩分鐘，只要能待在獨處的安靜中，就可以嘗試這麼內省——「當我大約是孩子這個年紀，而又做出類似他的行為時，我是怎麼樣的呢？那時候我需要的是什麼？」

我之前內在探索過很多次，大致知道自己襁褓時的狀態。上述那個問題帶領我再次看到自己初生後所經驗的冷漠；我不懂安撫孩子，因為同齡的我也沒經歷過。我想像長大了的自己，重新擁抱、陪伴、安撫那個幼小的自己。我知道，如果我在大仔出生時已懂得安撫內在小孩，療癒自己，我會更有力量，懂得更有滋養地表達對他的愛。同時，學習永不嫌遲，我相信今後的「內在小孩之旅」，永遠都會能帶給我更美好的關係。

更美好的關係，可以不限於親子。最近有一次我為支持家人而熱心提問，卻被對方誤會為意圖問責。我在委屈的同時，也看到自己對被他人誤會，原來有很強烈的羞恥感，源頭在我童年的一刻，出路不在於自憐自艾或與對方糾纏，而是療癒那個曾被恥辱傷害的內在小孩。顧樂本的書還有更多應用於親子教養的案例，篇幅所限，容我之後續談。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第333期]