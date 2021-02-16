半職爸爸：天下間有最正確育兒法嗎？

答案是：沒有。

天下間既沒有最正確的育兒方法，也沒有最稱職的父母。

為什麼沒有？原因簡單，因為這些東西不是比賽，沒有清晰可見的標準。

做父母不是一場「孩子優秀大戰」

想深一層，就會發現，試圖把任何一個標準放在答案裏面，都會出現謬誤。難道一個最稱職的父母就是讓子女變得最有禮貌的父母？難道一個最稱職的父母應該建基於子女將來是否最有成就？難道最正確的育兒方法就能確保孩子將來必然幸福、快樂和滿足？世界上真的有這種東西嗎？

那麼，上述問題有意義嗎？有的，只要套用蒙格叔叔（按：就是巴菲特投資拍檔的那個「蒙格叔叔」）的慣常做法，在問題之前加上一個「不」字，問題就會從難以解答而變得具備思考意義。別人問蒙格怎樣才可以發達，他說你應該先研究如何必然可以導致破產。我們沒有辦法也沒有必要列出怎樣才是一個最稱職的父母，可是我們很容易就可以指出，怎樣是一個不稱職的父母。兒童身體受到虐待，或者，兒童心靈受到虐待，這樣的父母一定是不稱職的。

至於孩子是否優秀，將來是否有成就，甚至是否比別人得到更多的幸福，其實都不應該拿來衡量父母。以前常說「天下沒有不是的父母」，但現實上「天下確有不是的父母」。我們不必像中國某時期的傳統一樣謳歌天下所有父母，也不必把子女的一切看成是「父母的職責」。孩子沒有受到身心虐待，能夠成長，對我來說，父母已經「稱職」。把孩子的一切都求諸父母的育兒方法，過猶不及，往往反而讓父母因為「自我期許太高」而戕害了孩子的心靈。

孩子不是你的附屬品

世界沒有最稱職的父母，正如天下沒有最稱職的領導人一樣。本來是顯淺至極的道理，偏偏有人迷信，生活上是有最正確的做法的，是有做得最好的人的。其實，所謂「最正確」，即使在數學和科學上也難以一概而論。認為某種育兒方法可放諸所有孩子身上而皆準，未免自大。一個父母最應該關心的，不是要成為200分的父母，而是如何避免做了最錯的事。正如到了現代文明，我們更關心的，不是要找一個最英明的領導人，而是如何避免領導人作惡。

孩子是個體，有自己的天空。父母一定要學會，自己不是天才，孩子也不是你的附屬品。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第333期]