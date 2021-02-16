小學雞媽媽：遊戲師遙距安慰病童

因為家人染上新冠肺炎，一個小朋友被隔離了，整個病房只有小小的他。那是這孩子第一次住院，沒親人來哄，病房外全是陌生人。你能想像他多慌嗎？他瑟縮病牀，不敢逾越半步，每日天色轉暗，太陽伯伯準備下山的時候，他就準備了兩泡淚水。護士不忍，找遊戲師幫忙。

隔離病童瑟縮病牀 以淚洗面

香港的醫院遊戲不像有些歐美國家那樣，是編制內的事，所以在非常時期無法進入醫院。幸好這個世代還有一個法寶叫視像會議。一天，護士拿着平板電腦，把屏幕上的遊戲師帶進病房……

劉嘉茵說：「小朋友渴求的眼神彷彿說：『你們終於有人來陪我玩了﹗』那次我們預備了摺紙和猜謎，還在他引領下，一起講故事和扮機械人。在短短20分鐘裏，他終於走下病牀，離開10幾日來的安舒區，在整個房間裏跳來跳去，還掏出護士送的熊公仔來介紹，非常興奮。

「後來護士告訴我們，下線後他繼續蹦蹦跳了很久，還跑到病房門邊張望，對外面的事變得好奇，好像終於跟這個環境聯繫起來了。」

遊戲是穩定劑 助面對陌生環境

在這場世紀疫症下，人生五味快速加載。在那麼多的大事件中，院童有遊戲需要這樣微小的事，很容易被錯過，但是有些人依然不放手。

當中包括智樂醫院遊戲服務總監江小萍。她說，不放手，因為遊戲是穩定劑，能幫忙小朋友面對陌生的醫院環境和療程；因為患病只是生命的難關之一，學懂轉化壓力，是小朋友重要的成長；因為童年不會回頭，糟糕的經驗不會有機會糾正……

「疫情裏，我們誤打誤撞，推動線上互動和派發遊戲包，竟然好像把一直倡導的playful adult又推進了一步。從前醫生護士讓遊戲師跟病童玩，可是自從我們無法入院，他們加倍感到跟小朋友溝通的需要，轉過頭來問我們該怎樣玩？看到小朋友的開心反應，他們也感到苦中的一點點甜。

「我們明白醫護人員很忙，不能常常一起玩，但是讓更多人明白遊戲的重要，一起來推動，是很好的事。香港的醫療水平不斷進步，但是除了治療身體，也不能看輕心靈的傷。譬如說，倘若疫症反覆變成新常態，未來可否進一步，建立輕鬆和尊重孩子的醫療環境，甚至為遊戲師配上裝備，一起上前線幫助小朋友？」

因為每個小朋友都需要遊戲，像魚要游水、雀仔要飛，是最自然的事。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第333期]