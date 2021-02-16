清淡飲食：新春貪吃壞肚皮 戒口搓肚消滯健脾

飽滯睡不好脾氣差

新春期間，餐餐大魚大肉，加上各式糖果糕點，當然口腹大滿足，但對腸胃來說，則未必是好事，尤其小人兒。註冊中醫陳敏說，差不多每年也遇到這類求診者，「試過有個小男生，在爸媽不留意下，經常偷吃家中全盒內的糖果及果仁等零食，密密食之下，便弄得肚子飽飽滯滯，沒胃口吃正餐，也睡得不好，很𤷪及常發脾氣」。

她解釋，孩子脾胃未成熟，食量亦較成年人少，多吃幾口便容易過量，引致食滯，「家長可以觀察下，孩子除了沒胃口，還可能會經常放屁、便秘或肚瀉，甚至惡心，有口臭」。陳敏指出，若小朋友病情輕微，可暫時進食清淡易消化的食物，例如白粥、豆腐及魚肉，數餐後，情况應有所改善。不過，如持續數天也沒改善，則建議求醫處理。

營養奶番薯難消化 加重脾胃負擔

陳敏特別提醒，有些家長因擔心孩子「戒口」時營養不夠，遂安排子女飲用營養奶補充品，又有些見子女消化不良，便讓他們多吃高纖食物，例如番薯，但她不贊成此做法。「營養奶補充品雖然營養豐富，高纖食物也的確有助排泄，但其實兩者也是難消化，加重脾胃負擔。」

她建議家長可準備白蘿蔔海帶麵豉湯給孩子飲用，這湯水可幫助消滯，另日常也可多飲黨參淮山蓮子山渣白扁豆湯，促進小朋友的脾胃健康，預防食滯。

食滯不止是大時大節才出現，長期過飽，即使食得清淡也會滯。陳敏透露，遇過有個5歲男生，因經常不願食飯而被父母帶來求醫，經了解後，原來父母擔心兒子不夠飽、營養不足，每餐硬要他吃下一大碗飯和大堆餸菜，雖然那些都是清淡菜式，可是小朋友在長期過飽下，也會引致食滯，令脾胃不良，「最終，該男孩要服藥調理身體及減少食量，脾胃才慢慢改善。因此，適當的分量及均衡飲食，才是健脾胃之道」。

■食療

白蘿蔔海帶麵豉湯

材料：中型白蘿蔔1條，豆腐1磚，海帶20克，麵豉2湯匙，水2公升

製法：把白蘿蔔與豆腐洗淨及切件後，與其他食材煲30至45分鐘

功效：消積、利水及消滯

黨參淮山蓮子山渣白扁豆湯

材料：黨參、淮山、蓮子、山渣、白扁豆各20克，瘦肉500克，蜜棗2粒，水2公升

製法：將瘦肉洗淨汆水，與其他食材一起煲1.5小時

功效：健脾、滲濕、利水

■按摩

搓肚促進腸道蠕動

如孩子食滯後出現便秘，家長可為他們搓肚子促進腸道蠕動。小孩站直，家長圍繞孩子肚臍，分別以順時針及逆時針，每邊輕搓20次，每日3次。

文︰許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第333期]